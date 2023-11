Viaje a la Luisiana Española

Siguiendo el curso y la cuenca del río Misisipi, descubrimos que en las últimas cuatro décadas del siglo XVIII, Luisiana formaba una de las provincias más grandes de la Nueva España, porque la Luisiana española, entonces, iba desde Canadá hasta el Golfo de México. De aquel pasado español queda muy poco, pero queda. Hay una ciudad que se llama New Iberia, un distrito, en la capital de Luisiana, Baton Rouge, que se llama Spanish Town y varias calles en Nueva Orleans que llevan placas con su nombre en francés y en español, la Calle Mayor, la Calle Real, ambas situadas muy cerca de dos edificios que nacieron en el período español: el Cabildo y la Catedral. Un periodo en el que profundiza la novela que ganó el Premio Planeta el pasado año, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás.

Pantanos de Luisiana | Pixabay - Great Blue Heron

Durante cuatro décadas los territorios de la Luisiana fueron españoles

Un periodo, finales del siglo XVIII, en el que se sitúan las raíces de la herencia española quizá más llamativa y menos conocida: la que protagonizan los isleños, descendiente de los canarios y malagueños que llegaron a la región de Nueva Orleans. Se calcula que hoy viven en Luisiana unos 20.000 descendientes de aquellos españoles. Hay una asociación que se encarga de conservar y promover el patrimonio y las tradiciones culturales de los isleños y un museo de su historia en la parroquia de St Bernard, La Luisiana es el único estado de Estados Unidos que no se divide en condados, sino en parroquias.

Nueva Orleans | Pexels - Sophia

El gobernador de la Luisiana era el español Bernardo de Gálvez

Es un estado muy singular, con un riquísimo patrimonio multicultural, derivado de la mezcla de culturas, idiomas, sonidos y sabores que se han fundido en este lugar, asomado, por un lado, al golfo por el que le llegan todos los vientos culturales del Caribe y por otro a la desembocadura del gran Misisipi, que atraviesa Estados Unidos de norte a sur.

No podemos perdernos el paisaje del Delta, los pantanos, los bosques, que acompañan la desembocadura del Misisipi. No podemos perdernos tampoco las calles, plazas y monumentos que exhiben esa mezcla de estilos tan propia de Luisiana, estilos neocoloniales, mezclados con colores caribeños y neones de Broadway. Hay que disfrutar de la comida, una de las más variadas y sabrosas de todo el país y cómo no, también, porque atención, aquí han nacido el jazz, el blues, el zydeco, el pop de los pantanos, el hip hop sureño, el cajún. Y por supuesto, no podemos olvidar la ciudad de Nueva Orleans, que puede servirnos de base para organizar rutas por el estado. Entre todas las posibilidades, si me permite, elegiría tres opciones, en torno a Nueva Orleans: la ruta de los pantanos, la de la cultura cajún y la del cine.

Mapaches | Pixabay - Raccoons

En Nueva Orleans se pueden contratar excursiones en barco

Excursiones por lagos y lagunas del Delta o por parques estatales para ver plantaciones de caña de azúcar, de arroz o de algodón, para ver cientos de aves y también, fauna salvaje: caimanes, venados, mapaches, incluso osos. Como los que hay en las tierras que rodean al pantano más grande de Luisiana, tiene un nombre indio, el Atchafalaya. Otra ruta interesante sería en coche alquilado o en tour organizado, recorrer el corazón del estado, al oeste de Nueva Orleans: las ciudades de Lafayette y New Iberia, donde se concentra la cultura cajún, la cultura de los descendientes de los franceses que habitaban hace 400 años la región canadiense de Acadia.

Nueva España | Pexels - Nick Haynes

Expulsados por los ingleses y acogidos por los españoles en Luisiana

La tercera ruta que sugeriría sería la ruta cinematográfica. También hay tours organizados y varias opciones de viaje para conocer los lugares donde se rodaron películas como "Un tranvía llamado deseo", "El curioso caso de Benjamin Button", "Vive y deja morir", "Entrevista con el vampiro", "Green Book" o "Bonnie and Clyde". No podemos perdernos, sobre todo, Nueva Orleans, sin duda una de las ciudades más europeas de Estados Unidos.

La ciudad creciente, así la llamaron por su forma inicial de media luna, una ciudad que ha sufrido inundaciones, huracanes, de todo, pero sigue siendo una de las ciudades más alegres del planeta. Una ciudad que desborda música y festivales.

Esta semana en la que estamos se celebran dos: el llamado Bayou Bacchanal, el carnaval caribeño, y el Sober Fest, el festival de música para sobrios, un día de conciertos sin alcohol. En Nueva Orleans hay que visitar, si o si, el barrio francés, donde hay muchas cosas nuevas mezcladas con tiendas de antigüedades, restaurantes con más de cien años, calles mil veces fotografiadas y mucha música, sobre todo de jazz. El edificio más antiguo acoge el museo del antiguo convento de las ursulinas, construido en 1745. La calle más frecuentada de día, es Magazine Street, una calle comercial de más de 9 kilómetros con buenos restaurantes para probar las especialidades locales: el gumbo, sopa picante con salchichas, mariscos y verduras; el arroz con judías rojas o la jambalaya, arroz con tomates, pimientos, caldo de verdura y camarones.

Ruta por los Cementerios | Pixabay - Skeleton

De noche, la calle más visitada es Bourbon Street

Famosa por sus edificios de dos plantas, con soportales definidos por columnas de madera, y música, siempre música. Aunque, de noche, los espectáculos, los clubs, los restaurantes tienen un serio competidor: el tour nocturno por el cementerio y los lugares más tenebrosos y espeluznantes del Barrio Francés. Un tour tan demandado o más que el mucho más tranquilo paseo por el río en un barco de vapor, con casino y música de jazz.

Una canción de uno de los estilos musicales más animados de Luisiana y menos conocidos fuera es el estilo llamado zydeco, una palabra que se cree procede la palabra francesa haricots, judías y que da nombre a un estilo musical que nació de la mezcla del cajún con las primeras expresiones del blues. A este estilo pertenece el tema “Just one kiss”, solo te pido un beso que Canta Beau Jocque. El bello Jocque. Zydeco... desde Luisiana.