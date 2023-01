Los mejores festivales de música de 2023

Un reclamo que muchos esperamos con ansia y que además, suele ser la excusa perfecta para socializar y efectuar alguna escapadita, aunque sea solo de fin de semana aprovechando alguna oferta de vuelos económicos. Por suerte, los festivales de música que se celebran en nuestro país son tan cuantiosos como diversos, existiendo desde eventos de música electrónica, pop y rock, viajando por un abanico musical que nos llega desde el jazz al reggae, con alguna que otra parada en el reggaeton.

Entre los festivales que más destacan para este año, vamos a ser testigos del resurgimiento de una magnífica historia de amor por la música electrónica, como es la del Tomorrowland en varios destinos y formatos. Un festival nacido como saben los viajeros en Bélgica en 2005, que continúa su hermosa aventura en este país del 21 al 23 y del 28 al 30 de julio, por primera vez en el Ossenghem Park de Bruselas, pero que regresará también a la impresionante estación de esquí francesa y a las montañas de Alpe d'Huez en su tercera edición de Tomorrowland Winter, programada del 18 al 25 de marzo. Una experiencia única llena de nieve, música y vistas espectaculares de las pistas míticas de Alpe d'Huez y de las montañas circundantes. Por cierto Tomorrowland, el más grande festival de música electrónica, regresará también a Sudamérica, para celebrar su anhelada tercera edición en Brasil, los días 12, 13 y 14 de octubre, en el interior de Sao Paulo, en el municipio de Itu, a unos 120 kilómetros del aeropuerto internacional de Guarulhos.

Estados Unidos, escenario de los mejores festivales

Viajando ahora al otro lado del charco, hasta Estados Unidos, también descubrimos algunos de los eventos musicales más importantes del mundo, como el Burning Man, un evento anual de siete días de duración que se desarrolla en la «ciudad» de Black Rock, Nevada. Un destino que no es un municipio ni tiene gobierno, solo existe durante la semana de Burning Man, es decir; es una ciudad temporal construida por los participantes hasta el primer lunes de septiembre, día del Trabajo en Estados Unidos, durando aproximadamente una semana. Este evento está dirigido principalmente a gente inspirada en los 10 principios que mueven Burning Man, del 27 de agosto al 04 de septiembre, en una metrópolis temporal dedicada a la comunidad, el arte, la autoexpresión y la autosuficiencia. Las entradas no son nada baratas, pero podemos acceder gratis sí creamos alguna performance o estructura de fantasía a modo de “ninot” pero con un toque Mad Max o incluso si nos involucramos como voluntarios. Hay que destacar también el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, un gran evento musical que se lleva a cabo durante tres días, en la última semana del mes de abril, del 14 al 23 este año en Indio, en el desierto de Colorado y frontera con California. Y por otro lado el Ultra Music Festival de Miami. Este año se celebra del 24 al 26 de marzo, en el centro de la ciudad y rodeados de edificios y rascacielos, por lo que el entorno es inigualable, vienen los mejores Dj´s y es una pasada… Eso sí, sí Miami ya de por sí es caro, para ir a este festival, comparado con los precios de este tipo de eventos en Europa, debemos "rascarnos" bien los bolsillos.

Escultura del festival 'Burning Man' | Facebook 'Burning Man'

España tiene un cartel de lujo

Volviendo a Europa y concretamente a nuestro país, podemos decir que somos uno de los principales destinos del mundo en este tipo de eventos y aunque la oferta ciertamente es impresionante, creo que el Primavera Sound es desde luego el baluarte. Este año además hacen dos, uno en Madrid y otro en Barcelona (que es el histórico) y fuera de nuestras fronteras en Oporto, Los Ángeles, Santiago de Chile, Sao Paulo y Buenos Aires. En 2023 reunirá a Rosalía, Blur, Kendrick Lamar y Pet Shop Boys en Madrid y Barcelona, que tengamos confirmados. En Barcelona será del 1 al 3 de junio y en Madrid del 8 al 10 de junio y cuentan con un presupuesto de 65 millones de euros. Y provecho la ocasión para mencionar también al legendario festival Sónar de Barcelona, el mejor evento de música electrónica en nuestro país y que este año celebrará su 30 aniversario los días 15, 16 y 17 de Junio y que acaban de confirmar a Fever Ray, Oneohtrix Point Never y Peggy Gou.

Lejos de la cotidianidad los festivales en Europa tienen como decíamos al principio un punto de revolución, de sociedad paralela de un tipo especial, en busca de un mundo posiblemente mejor. Esa es sin duda la mentalidad de uno de los principales festivales de Europa, el Fusion Festival de Alemania, cerca de la ciudad de Berlín, un evento donde precisamente lo importante es la búsqueda de más de lo que la sociedad puede ofrecernos, al menos esa es su filosofía o al menos durante 4 días. De vez en cuando viene bien alguna pequeña revolución y aquí, como ellos lo llaman, el "Kulturkosmos" genera esa sensación de libertad que muchos viajeros buscan… Un evento además fundado en 1999 sin ánimo de lucro, en constante cambio y desarrollo, con un núcleo sólido que se ha reunido desde entonces en el antiguo aeródromo militar soviético en Müritz. Por cierto, este gran espectáculo comunista-festivo como ellos lo denominan tendrá lugar del 28 de junio al 2 de julio. La entrada costará unos 250€ y tiene la particularidad de la involucración de todos los asistentes, más de 70.000, en la limpieza y el buen desarrollo del evento, por lo que podemos también encontrar entradas gratuitas si participamos como voluntarios. Hay además otro festival que me encanta de electrónica, aunque hay conciertos de todo tipo, ahí hemos escuchado desde System of a Down, a Moby, se llama Sonne Mond Sterne y se celebrará los días 12, 13 y 14 de agosto en Saalburg Beach, en Ebersdorf, Alemania, cerca de Leipzig. Un festival muy social y popular, que involucra a todos los pequeños pueblos y municipios de la zona, por lo que siempre acabas cenando en casa de alguien, viajando los días posteriores a descubrir y continuar de fiesta en alguna finca agrícola o simplemente disfrutando de la vida rural de esa zona de Alemania.

Los mejores eventos británicos

No es de extrañar que el Reino Unido acoge algunos de los festivales de música más longevos y populares del planeta y si te gusta la música y tienes ganas de visitar Gran Bretaña para refrescar tu inglés, desde luego que merece la pena acercarnos a alguno de los cientos de festivales musicales británicos. Muchos de los más destacados tienen lugar en el ámbito rural, lo que permite conocer diferentes regiones y casi todos se programan para los meses de verano a causa del impredecible clima inglés. Con frecuencia es necesario acampar, así que debemos contar con que dormiremos poco y experimentaremos condiciones meteorológicas de lo más variado. Es imprescindible llevar botas de agua, paraguas y mucho sentido del humor. Sin duda Glastonbury, para un gran número de entendidos, es el padre de todos los festivales de música y desde sus inicios en 1970, las entradas han sido siempre a precios populares, llegando a costar tan solo una libra, (días en los que T. Rex actuaba como banda estrella). Con el paso del tiempo ha evolucionado hasta convertirse para muchos, en el evento musical más importante del Reino Unido… para el que el precio del pase de cinco días asciende ya a unas 238 libras. A lo largo del tiempo, este festival ha conquistado a artistas como David Bowie, Beyoncé, The Who o Radiohead y muchos británicos pueden contar al menos una o dos anécdotas sobre Glastonbury. Este año se celebrará del 21 al 25 de junio de 2023. También tenemos en nuestros recuerdos el V festival, un evento que se celebra durante dos días en dos sedes distintas: una en el norte y otra en el sur de Inglaterra, ya que la idea es que los seguidores de todo el país puedan ver fácilmente a sus grupos favoritos y aunque de ambiente más comercial, los espectadores agradecen el hecho de que las colas sean cortas, solo dura un fin de semana y reúne a artistas de primera fila no solo nacionales, sino también internacionales, como Pink, Jay-Z y Sean Paul. Para los entusiastas del jazz tenemos Love Supreme, que se celebra en Sussex a finales de junio y como decíamos abarca todos los estilos del jazz. ¡Ah! de Jazz no podemos dejar de mencionar el Festival de Jazz y Blues de Edimburgo, uno de los mejores y más antiguos del Reino Unido, que tiene lugar justo antes del famosísimo Festival Internacional de Edimburgo. Para los apasionados de la música clásica y la ópera tenemos Glyndebourne, un evento más formal, de alto nivel y nuevamente desde la campiña de Sussex, en uno de los centros operísticos más prestigiosos de Gran Bretaña. El festival ofrece la oportunidad de asistir a representaciones de primera categoría ypor un precio que oscila entre las 10 y las 250 libras.

festival de Glastonbury | Agencias

El último gran festival de 2023

Ya sabemos que estamos a principios de año, pero en este repaso no podíamos dejar de pisar tierra neozelandesas y es que en su costa se encuentra el mundialmente conocido, como el primer festival del mundo en dar la bienvenida al primer amanecer del nuevo año, Rhythm and Vines Festival. Un evento musical de tres días, del 29 al 31 de diciembre, que este año 2023 cumplirá su 20 aniversario y que se celebra en Gisborne, en la Isla Norte. El festival fue fundado en 2003 por los amigos de la Universidad de Otago, Hamish Pinkham, Tom Gibson y Andrew Witters y desde luego que no sabían que su pequeña fiesta, eventualmente se convertiría en un derecho de paso para más de 350,000 kiwis durante dos décadas y atraería a visitantes internacionales y artistas en gira de todo el mundo. Como anécdota, el año que yo estuve, uno de los principales patrocinadores fue Kim Dotcom, el multimillonario creador de Megaupload que se refugió en el país Maorí, escapando de la justicia americana que estaba en contra de las descargas pirata de contenidos y como agradecimiento este señor se dedicó a financiar y patrocinar fiestas por todo el país.

Para finalizar me gustaría destacar que uno de los mejores festivales del mundo se llama Kazantip y como consecuencia de la guerra de Ucrania y de la invasión de Crimea lleva varios años itinerante por el mundo, desde Portugal a Camboya, pero que se celebraba durante casi 20 años a orillas del Mar Negro, concretamente en la bahía de Kazantip, una pequeña bahía de Ucrania ahora invadido por Rusia en el mar de Azov, situada en la costa norte de la península de Kerch. Duraba alrededor de un mes, de finales de julio a finales de agosto y reunía a más de 100 mil personas, cientos de los mejores DJ, bailarines, músicos, artistas, 10 pistas de baile, alrededor de 30 bares y restaurantes, 2 salas de cine al aire libre, 3 estaciones de cometas y muchas estructuras arquitectónicas extrañas. Como curiosidad, estaba muy cerca de una planta de energía nuclear abandonada, que quedó sin terminar después del accidente de Chernobyl y que se encontraba en medio del campo como un enorme e increíble escenario de Hollywood, para una película apocalíptica y donde hacían las fiestas "Night in the Reactor", que marcó el comienzo de la tradición de Atomic Nights y pasó a la historia del movimiento rave.