Marbella, destino de lujo

Para comprender el fenómeno del lujo marbellí hay que remontarse a mediados del siglo XX, cuando el aristócrata Alfonso de Hohenlohe transformó una finca familiar en el Marbella Club Hotel, recuerda Enrique. El establecimiento se convirtió en punto de encuentro de reyes, magnates y estrellas de Hollywood como Ava Gardner y Cary Grant. Las fiestas privadas y la combinación de privacidad, lujo discreto y clima mediterráneo contribuyeron a consolidar la imagen internacional de Marbella, que mantiene esa identidad hasta la actualidad.

Puerto Banús: firmas de alta costura, coches de lujo y yates | Pexels

Puerto Banús y las zonas más exclusivas de Marbella

Inaugurado en 1970 con una fiesta a la que asistieron Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, Puerto Banús es uno de los principales referentes del lujo en Marbella. Sus muelles acogen grandes yates, mientras que su bulevar reúne tiendas de firmas internacionales de alta costura, restaurantes y espacios para disfrutar del ambiente del puerto. En el ámbito residencial destaca La Zagaleta, situada en las colinas de Benahavís. Esta urbanización privada cuenta con mansiones, controles de seguridad, club hípico, dos campos de golf privados y helipuerto, además de servicios personalizados para sus residentes.

Marbella | Pexels

Hoteles de cinco estrellas y clubes de playa

La oferta hotelera de lujo incluye establecimientos como Marbella Club Golf Resort & Spa y Puente Romano Resort Marbella. Sus servicios contemplan villas privadas, jardines, piscinas y espacios de bienestar, con especial atención a la discreción y al servicio personalizado. Los clubes de playa también forman parte de esta oferta. Ocean Club y Nikki Beach combinan camas balinesas, gastronomía, coctelería, música de DJ y servicios junto al mar para quienes buscan disfrutar de la costa mediterránea.

Marbella | Unsplash

Gastronomía de lujo y experiencias exclusivas

La gastronomía marbellí combina la tradición andaluza con propuestas de alta cocina. Entre ellas destacan Leña y Smoked Room, vinculados al chef Dani García en Puente Romano, así como Skina, restaurante con estrella Michelin. El golf ocupa otro lugar destacado, con campos como Real Club Valderrama y La Zagaleta. También se ofrecen paseos en yates privados, tratamientos en spas de lujo y experiencias de bienestar.

Plaza de los Naranjos, Marbella | Unsplash

El casco antiguo, la esencia tradicional de Marbella

El centro histórico conserva calles empedradas, fachadas con buganvillas y plazas como la de los Naranjos. Sus tiendas de diseñadores locales, galerías de arte y hoteles boutique conviven con restaurantes instalados en patios tradicionales. La combinación de sol, hospitalidad mediterránea, gastronomía, privacidad y servicios exclusivos explica la continuidad del atractivo internacional de Marbella como destino de lujo.

Escucha este reportaje de Enrique Domínguez Uceta en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero, sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, con Carles Lamelo.