Jose Luis Yzuel: "No sabemos en qué se basan ni cuáles son los informes que exigen estas limitaciones a la hostelería"

En 'Gente viajera' hablamos con Jose Luis Yzuel, Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, que pide más "empatía" y respuestas ante el plan de rescate que necesita este sector. "Lo más doloroso es que nos van a arruinar, pero no van a evitar que siga habiendo rebrotes", señala.

Esta semana se ha llegado al acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 31 enero de 2021. Sin embargo, esto ha llegado junto con las restricciones en Madrid a las que el sector hostelero tendrá que adaptarse.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, Jose Luis Yzuel, dice que esto "agrava mucho" la situación, y asegura que "sorprendentemente no sabemos en qué se basan y cuáles son los informes que permiten que la hostelería cierre a las once y no a la una de la mañana".

Yzuel comenta que un informe del Servicio de Salud Británico sobre el coronavirus indica que solamente el 3% de los contagios se realizan en locales de hostelería. "Hablamos de la sociedad británica, que se nos parece". También señala los resultados del Servicio Nacional Francés que estima un 6% de contagios en establecimientos.

"Lo más doloroso es que nos van a arruinar, pero no van a evitar que siga habiendo rebrotes", dice el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería. Yzuel exige un plan de rescate porque con los ERTE "no estamos entre los sectores privilegiados. La falta de empatía es absoluta".