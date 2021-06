Agustín Castilla Ávila: "El Festival de Salzburgo es un acontecimiento cultural con mucha oferta"

Una vez más viajamos al país de la inspiración. Esta vez lo hacemos de la mano de Agustín Castilla Ávila, compositor y guitarrista jerezano afincado en Salzburgo desde hace 17 años.

2.581 son los kilómetros que separan Jerez de Salzburgo, una de las capitales de la música en Austria. La ciudad le otorgó a Agustín Castilla Ávila el Premio de la Música. Nos lo cuenta: "Realicé una investigación artística. Estoy enamorada de esta ciudad y me encuentro muy a gusto en Salzburgo, a pesar de que no tengo mucho trabajo y siempre estoy viajando. Para vivir me gustaría seguir aún por aquí y ojalá que sean más años".

La cultura siempre está presente en la ciudad con miles de eventos. El compositor destaca aquellos que los viajeros no se pueden perder de Salzburgo: "Culturalmente no me falta nada en Salzburgo. El Festival de Salzburgo es un acontecimiento cultural con mucha oferta y seguro que cualquier persona encuentra cosas fantásticas para ver. Una época que también me gusta mucho es el adviento".