Andoni Azurmendi: "Estoy seguro de que este no va a ser el último partido de alto nivel de Carolina Marín"

El presidente de la Federación Española de Bádminton confiesa en Onda Cero lo "triste y desoladora" que ha sido la retirada de Carolina Marín de la semifinal de Bádminton tras una nueva lesión de rodilla que la dejaba a las puertas de la medalla: "Era una medalla de oro lo que estaba en el aire".

Asegura que Carolina Marín se encuentra en shock porque "venía a por el oro" después de no poder competir en Tokio 2020 por otra lesión de rodilla: "El fisio nos ha dicho que estaba en shock, que todo apunta a que es un cruzado por la forma en la que se ha dado la lesión, así que a partir de ahí, las decisiones que tome Carolina las vamos a colaborar al máximo".

¿Medalla de bronce honorífica?

El director técnico de la Federación Española de Bádminton, Arturo Ruíz, adelantó este domingo, tras la lesión de la deportista española Carolina Marín en el partido de semifinales de París 2024 que van a solicitar al Comité Olímpico Internacional (COI) que "le den una segunda medalla de bronce".

"Desde la Federación Española, vamos a solicitar al Comité Olímpico que le den la medalla de bronce. En bádminton hay que jugar el partido por el tercer y cuarto puesto, pero vamos a solicitar si pueden hacer este reconocimiento, creemos que se lo merece, estaba casi en su mejor momento en cuanto a forma física", expresó a EFE.

Sobre esto se le ha preguntado a Azurmendi, que ha mencionado su conversación con el presidente y la vicepresidenta de la Federación Mundial y ha explicado que el problema es que bádminton, en todas las competiciones internacionales, hay un oro, una plata y dos bronces, menos en los Juegos Olímpicos, que sólo hay un bronce.

"Están valorando tener algún tipo de detalle, no sé si tanto como la medalla de bronce, pero tanto nosotros como el COE vamos a hacer toda la presión necesaria para que el reconocimiento sea el mejor", ha dicho.

Posible retirada de Carolina Marín

Azurmendi no ha querido pensar en que esto suponga una retirada para la deportista: "Carolina ya ha demostrado en el pasado que tiene una fuerza de voluntad fuera de lo común y que se recupera de todos los reveses, pero es ella la que tiene que tomar sus decisiones".

"Estoy seguro de que no va a ser este el último partido que veamos de alto nivel de ella. No sé cuánto tiempo estará, pero a Carolina le queda bádminton. No quiero pensar en ello, ahora el foco tiene que estar en su recuperación", ha dicho.