La nuez es el fruto seco que más alergias causa a los niños españoles

EN BUENAS MANOS

En niños menores de dos años, la alergia alimentaria que se manifiesta con mayor frecuencia es a la leche y al huevo. “Sin embargo, a partir de esa edad, son los frutos secos, siendo además estos los alimentos que más anafilaxia causan”, asegura el doctor Ángel Mazón, miembro de la SEICAP y moderador de la mesa de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI): Allergy to nuts: Lessons from the Pronuts study.