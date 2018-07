Ya sea la inflamación superficial, las conocidas gingivitis , que de no tratarse adecuadamente derivan en peri-odontitis , esa infección profunda de la encía y del conjunto de tejidos que sujetan el diente. Y no estamos hablando de un asunto menor pues las enfermedades que afectan a las encías son factor de riesgo para sufrir episodios coronarios, como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular

Esta semana se han reunido en el Palacio de Congresos más de 1.700 higienistas dentales. Este ingente número de profesionales se dedica al cuidado de las encías. Ya sea la inflamación superficial, las conocidas gingivitis, que de no tratarse adecuadamente derivan en peri-odontitis, esa infección profunda de la encía y del conjunto de tejidos que sujetan el diente. Y no estamos hablando de un asunto menor pues las enfermedades que afectan a las encías son factor de riesgo para sufrir episodios coronarios, como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Los cardiólogos y los odontólogos atribuyen esta relación a la gran cantidad de bacterias que se sitúan bajo la encía, y que pueden pasar a la sangre y afectar a otras zonas del organismo. Conocemos muchos factores de riesgo, como el tabaco, estrés, o enfermedades generales como es el caso de la diabetes, la osteoporosis o ciertos virus como el del sida o herpes. Influyen también los cambios hormonales como los del embarazo o la menopausia.

A mi me llama especialmente la atención las señales de alerta y me preocupa que los ciudadanos no se movilicen hacia las consultas ante un sangrado, mal aliento, hipersensibilidad al frío, movilidad o separación de los dientes y otras señales que nos invitan a consultar a los especialistas.

Hay que felicitar a la Junta Directiva y a la doctora Nuria Vallcorba, la primera mujer que preside la Sociedad Española de Presidencia y Osteointegración (SEPA), después de los de 50 años de historia. El reto es grande, pero lo asume con naturalidad y con responsabilidad, ya que “lo importante es trabajar por mejorar la prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal” que, según subraya, “sigue siendo un reto prioritario para la salud pública”. Seguro.