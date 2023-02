Se acaba de celebrar el Día Mundial del Cáncer, una fecha para tomar conciencia de lo importante que es seguir luchando contra esta enfermedad. Y como cada año, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en colaboración con la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), acaba de publicar el informe las “Cifras del Cáncer en España 2023”, en el que se hace una radiografía de esta enfermedad a día de hoy.

SEOM quiere subrayar la importancia de seguir apostando por la investigación y por eso ha elegido el lema “La investigación suma vida al cáncer”. Tal y como señaló la Dra. Enriqueta Felip, presidenta de SEOM, “estamos mejorando la supervivencia, estamos en una era de Medicina de Precisión, tenemos las estrategias de inmunoterapia y el abordaje multidisciplinar es clave”.

Del informe me llaman la atención los siguientes datos. Por una parte, el documento refleja que las cifras del cáncer se han estabilizado. Para Jaume Galceran ,Presidente de REDECAM, y la Dra. Felip, en las últimas décadas, el número absoluto de cánceres diagnosticados en España se ha incrementado por varias causas: el aumento poblacional y su envejecimiento, la detección precoz en algunos tipos de cáncer (colorrectal, mama, cérvix o próstata) y la exposición a factores de riesgo como el tabaco, la contaminación, la obesidad o el sedentarismo y el alcohol. Me llama la atención respecto a este último que desde SEOM alertan que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol, ya que se incrementa el riesgo de cáncer incluso con consumos bajos. “Se estima que hasta 4.600 de casos de cáncer de mama anuales en Europa se deben a consumos de alcohol de una copa de vino al día, cifras que aumentan de manera significativa a mayor consumo de alcohol”, concluye la presidenta de SEOM. Es lo que hay. Seguro.