Takeda ha anunciado nuevos datos del ensayo de Fase 1/2 de mobocertinib (TAK-788) administrado por vía oral en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico (CPNMm) con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) previamente tratados. Estos resultados fueron presentados en una sesión oral en la Conferencia Mundial sobre el Cáncer de Pulmón (WCLC) de la Asociación Internacional para su Estudio.

Los datos revelan que Mobocertinib, tratamiento oral, generó respuestas clínicamente significativas con una tasa de respuesta objetiva confirmada del 35 por ciento según la evaluación de los investigadores y del 28 por ciento según la evaluación de un comité de revisión independiente (CRI). Además, las respuestas observadas con Mobocertinib fueron duraderas, con una media de la duración de la respuesta de 17,5 meses según la evaluación del CRI. Estos resultados suponen un gran avance en una población de pacientes para la que no existen tratamientos específicos aprobados. Así lo expresó Christopher Arendt, Director del área terapéutica de oncología de Takeda, afirmando que “la importancia de avanzar en la investigación para las personas con CPNMm con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR, una enfermedad compleja y devastadora para la que no existen tratamientos específicos aprobados, no se puede subestimar, ya que las opciones terapéuticas existentes proporcionan un beneficio limitado y los resultados de supervivencia de los pacientes suelen ser malos”.

Hay que recordar que el cáncer de pulmón fue el tumor más letal en 2020 según datos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Por este motivo son tan importantes estos avances como el que ha presentado Takeda. Seguro.