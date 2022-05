El 60% de los españoles desconoce si hay amianto en su hogar

El 60% de los españoles desconoce si hay amianto en las instalaciones de su hogar, a pesar de que el 70% conoce este mineral y el 40% es consciente de los riesgos que supone.

Estos son algunos de los principales datos que se desprenden de un estudio social llevado a cabo por Bristol Myers Squibb (BMS) sobre el nivel de concienciación de los españoles sobre el amianto y las enfermedades que provoca.

El amianto o asbesto es un mineral, empleado en algunos materiales de construcción como los tejados de uralita, cuya manipulación prolongada sin el equipo adecuado supone un alto riesgo para la salud.

“El amianto es el principal factor de riesgo para el desarrollo del mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta al mesotelio, un tejido que rodea la mayoría de los órganos internos y suele afectar a la zona de los pulmones. El amianto no se debe manipular, es fácilmente fragmentable y sus fibras pueden ser inhaladas.”, comenta Laura Mezquita, oncóloga del Hospital Clínic de Barcelona.

A pesar de que una gran parte de los españoles conoce el amianto y los riesgos que supone, el 87% de los españoles no sabe lo que es el mesotelioma. De hecho, el 84,6% de los encuestados no tiene ubicado el área terapéutica de la patología y afirma que no sabe si se trata de una enfermedad infecciosa. Por territorios, Canarias (23,3%) y Murcia (20,6%) son las comunidades con mayor nivel de conocimiento, mientras que en el extremo contrario se encuentran Cantabria (8%) y la Rioja (6,7%).