Lorenzo Fernández cuenta la mejor anécdota con Juan Antonio Cebrián

El presentador del especial '15 años sin Cebrián', recuerda durante el programa la mejor anécdota que le ocurrió con Juan Antonio Cebrián.

Era una noche que se encontraban Iker Jiménez y él con Juan Antonio Cebrián en el parque madrileño Tierno Galván con la unidad móvil de Onda Cero por una alerta ovni.

Lorenzo recuerda que en el cielo no se veía nada pero en tierra sí...Comenzaron a aparecer gente disfrazada de marcianos y otros que no iban disfrazados pero sí llevaban botellas de vino...

El vino hizo estragos en Lorenzo y al final del programa Juan Antonio se le acercó y le dijo: "No te he visto, pero te he olido".