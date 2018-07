Toni Nadal desmiente tener mala relación con Rafa

En primer lugar, desmiente que haya mala relación entre ambos: “Es la relación normal de cualquier persona que va siendo cada vez más adulta. Nuestra relación ha ido evolucionando. Lo que es muy difícil es que tú vayas creciendo y no te vayas volviendo un adulto. Es normal, las relaciones en este aspecto van cambiando, pero la relación es buena. Parece ser, me han dicho, que es como si la relación no fuera muy buena. No he leído la entrevista. Yo tengo una relación con mis hijos que a medida que vayan creciendo pues no les diré lo mismo que ahora que tienen 7 o 8 años. Esto es muy normal, no creo que sea ninguna novedad.”

Dejó claro que su relación es muy estrecha, también por los lazos familiares que les unen: “Está entre un sobrino y un hijo. Evidentemente yo he pasado mucho tiempo con él. Nosotros somos una familia muy unida. Él es el primer sobrino de todos nosotros, y la relación fue especial y encima dedicarse al tenis que es lo que yo hacía y pasar muchas horas con él pues te da que la relación sea distinta. Es normal que la relación sea un poco especial.”

Sobre una posible retirada de Toni Nadal del mundo del tenis, el entrenador de Rafa fue tajante: “A mi me sigue gustando mucho el tenis y me gusta entrenar con mi sobrino.”

Preguntado sobre el estado en el que llega Rafa Nadal al US OPEN, Toni Nadal habla claro: “Para que nos vamos a engañar, en un principio no pintaba muy bien el tema porque Rafael no había estado jugando demasiado bien. Pero creo que más o menos hemos entrenado bien estos días y yo confío en que las cosas salgan bien.”

Toni Nadal también repasó las últimas actuaciones de Rafa en su pretemporada: “Yo siempre creo que las cosas no son debidas a una causa que te lleve a jugar bien o mal, pero en un principio el tema principal era que no habíamos estado entrenando bien. También es cierto que había otros componentes, pero bueno cosas del juego, sin exagerar.”

Pero Toni se mostró optimista de cara al futuro: “Si, yo creo que hemos entrenado bastante bien aquí cada día. Hemos entrenado con ganas, creo que a un buen nivel y me parece que esto puede ir bien.”