David Cal: 'Voy asimilando que he hecho historia'

David Cal conseguía ayer la séptima medalla para la delegación española. El gallego se convierte así en el deportista español más laureado en unos juegos olímpicos con 5 preseas. En Atenas logró la medalla de plata en la misma modalidad que en Londres, 1000 metros C-1 y el oro en la modalidad de 500 metros C-1. Cuatro años más tarde en Pekín el español se colgó otros dos metales de plata. Y en estos juegos de Londres 2012 consigue su quinta medalla.

Tuvo que sufrir David Cal y los aficionados para ver como llegaba a ese segundo puesto. Comenzaba una carrera en la que el alemán Brendel campeón olímpico y el uzbeko Menkov salieron a por todas. David Cal pasó a ser último después de la salida. A su ritmo recuperó un puesto en los primeros 500 metros. Cuando parecía que no iba a revalidar esa medalla de plata, David apretó en los último 250 metros y acabó entrando por detrás del alemán.

Suso entrenador de David explicaba cuando acabó la prueba que buscaron participar por la calle siete para evitar el viento. Este hecho hizo que Cal paleara más rápido en el último tramo favorecido con el viento. Así terminó una carrera de 3:47:176 en la que el español entró a 0.877 centésimas. David nos explica en Al primer toque como vivió él esta dura carrera.

El gallego nos explica que aun siendo una carrera muy rápida, él estaba tranquilo en la última plaza, 'Estaba tranquilo, sabía que me quedaba un cambio al final'. Nos comenta que la carrera salió así pero quería otra seguir otra estrategia, 'tenía pensado salir con el grupo de cabeza pero han salido muy rápido y me ha tocado adaptarme y apretar en el último 250m'. David ya es historia al conseguir esta medalla pero no acaba de creérselo, 'voy asimilando que he hecho historia'.

Con este metal, David consigue superar a los que fueron los mejores medallistas españoles hasta ayer. Joan Llaneras, ciclista en pista, y Conchita Martínez, tenista, tienen en su poder cuatro metales. En cuanto a Rio 2016, David nos asegura que tiene una conversación pendiente con su entrenador y decidirán cuando acabe todo esto.