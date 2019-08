'Mi vecino de número', el nuevo viral que arrasa en las redes sociales

Si te habla un número que no conoces con el saludo 'Hola vecino de número!', no te asustes, no es ningún tipo de broma ni estafa, es la nueva moda en Whatsapp. Este viral consiste en hablarle a tu número pero cambiando el último dígito, si pones uno más será tu vecino de arriba y si pones uno menos, tu vecino de abajo.

Esto lo hizo un jóven llamado @jamsito en Twitter y en esta misma plataforma publicó la respuesta que tuvo.

Este twett no tardó en volverse viral y conquistar las redes sociales, actualmente tiene más de 20.000 retwetts y más de 80.000 me gustas.

Enseguida fueron muchos los que decidieron lanzarse a este reto y publicar sus historias.

Pero no todos entendían el mensaje que estaban recibiendo.

Y así, una vez más, un reto viral en las redes sociales nos saca más de una sonrisa.