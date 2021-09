El rifirrafe de Alfonso Reyes y Antonio Maestre en Twitter a cuenta del comunismo y Michael Jordan

El exjugador de baloncesto, Alfonso Reyes quiso criticar en su Twitter la decisión de Yolanda Díaz de redactar un nuevo prólogo sobre el Manifiesto Comunista para la reedición del libro de Marx y Engels, en el año en el que el Partido Comunista de España (PCE) cumple un siglo de historia.

Así, Alfonso Reyes comparó el escrito comunista con el Mein Kampf, Mi lucha, el libro autobiográfico de Adolf Hitler con el siguiente mensaje: "Hacer una loa al Manifiesto Comunista es como hacerla al Mein Kampf".

Tras su comparación, el periodista Antonio Maestre arremetía contra él en Twitter a modo de burla y lo equiparó con Michel Jordan: "Esto es más o menos como equiparar a Alfonso Reyes con Michael Jordan".

La respuesta de Alfonso Reyes a este tuit fue una fotografía en al que aparecía tirando a canasta junto Michael Jordan y que muy aplaudida en las redes sociales.

Antonio Maestre volvió a responder a este tuit con el siguiente mensaje: "Ni siquiera acertó a meterla" y un vídeo en el que se ve la jugada.

Tras esta última respuesta, Alfonso Reyes no comentó nada, pero este miércoles escribía en Twitter un mensaje justificando su comparativa entre el Manifiesto Comunista y el libro de Adolf Hitler.

"Efectivamente, no he leído ni el Manifiesto Comunista ni Mi Lucha. Ni pienso hacerlo, dedico mi tiempo de ocio a lecturas mucho mejores. No paso por las que han cimentado y apuntalado muerte y terror. Absteneos, hordas, vuestros insultos son mis sonrisas", ha dicho.