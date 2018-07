Un príncipe saudí se niega a volar sin sus 80 halcones y compra un billete en primera clase para todos

Para un príncipe saudí las políticas de equipaje de las compañías aéreas no han sido un impedimento. Al comprobar que solo podía viajar con seis de sus 80 halcones, decidió comprar 80 billetes para poder volar con todos ellos.

Las políticas de equipaje de las compañías aéreas puede causar muchos problemas a los pasajeros. Para la mayoría de nosotros, esto implica ponernos varias capas de ropa para evitar facturar las maletas o decir adiós a muchas de nuestras prendas al pasar el control. Básicamente, hacemos lo que sea con tal de no pagar de más.

Sin embargo, para un príncipe saudí estas políticas no han sido un impedimento. Al comprobar que solo podía viajar con seis de sus 80 halcones, decidió comprar 80 billetes para poder volar con todos ellos en primera clase, según ha publicado The Mirror.

Ha sido el capitán de vuelo de la compañía Qatar Airways quien ha publicado la divertida fotografía en su cuenta deReddit.