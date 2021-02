El lapsus de Alberto Garzón durante una comparecencia se hace viral en redes

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha convertido en 'trending topic' este domingo por la razón más inesperada. Las redes no han pasado por alto el lapsus de Garzón durante su intervención telemática en la reunión de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida.

El ministro reflexionaba sobre la condena al rapero Pablo Hasél y las protestas de estos últimos días cuando, en un momento de su discurso, dijo: "Pensemos que estas leyes que ya hemos 'proponido' cambiar".

Garzón ha dado una patada al diccionario al confundir el participio 'propuesto' con 'proponido', pero no ha sido la única durante su intervención. Antes de ese momento dijo: "Se está poniendo de manifestación en los últimos días (...)", refiriéndose a "poner de manifiesto".

El gazapo del político se ha convertido en 'trending topic' esta tarde y miembros del PP y Ciudadanos han compartido el vídeo en redes sociales mofándose de su error: "Nivel del Gobierno de España". Incluso la cuenta oficial del PP de Madrid se ha hecho eco de la metedura de pata de Garzón: "Ministro de Consumo".

El encarcelamiento de Hasél "es un síntoma de anomalía democrática grave"

Errores lingüísticos a parte, el ministro de Consumo ha opinado sobre la condena al Pablo Hasél y las protestas de los últimos días. Garzón ha señalado que el encarcelamiento del rapero "es un síntoma de una anomalía democrática grave".

Para el líder de Izquierda Unida, Hasél es una persona que "banaliza la violencia, que no tiene convicciones democráticas homologables a las del siglo XXI y a las de IU", por lo que ha defendido que "no se le debe convertir nunca en un ídolo". No obstante, ha apostillado que "en una democracia asentada que aspira a ser plena no puede prevalecer esa consideración sobre los gustos frente a la libertad de expresión", que, en sus palabras, "debe prevalecer sobre a ese tipo de manifestaciones inoportunas, sin gusto o abominables desde un punto de vista moral".

"Lo que se está vulnerando en los últimos días con una sentencia que encarcela a una persona por unos tuits que puso en internet es preocupante, porque es un síntoma de una lectura cada vez más reaccionaria de nuestros derechos y libertades", ha sentenciado Garzón.

En este punto, el líder de IU ha advertido de que estas leyes que considera delitos "elementos absolutamente anacrónicos como el de injurias a la corona o el de ofensa a los sentimientos religiosos, nunca han sido usados tanto como ahora para coartar la libertad de expresión".

"Incluso en los años más terribles de la violencia terrorista en este país, de la mafia terrorista que asoló nuestro país durante demasiados años, ni en esos años se produjeron interpretaciones y lecturas tan reaccionarias de los derechos civiles", ha lamentado.

Por ello, Garzón ha recordado que desde Unidas Podemos han pedido el indulto de Pablo Hasél y ha insistido en la defensa "de alguien cuya libertad de expresión debe prevalecer".