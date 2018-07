La conmovedora transformación de Josete, el gorrilla que se convirtió en hipster

"Yo me quiero mucho y soy feliz conmigo mismo, pero no puedo ser feliz con la vida que tengo", Josete lleva años aparcando coche en una plaza de Mallorca. Una depresión le llevó a su situación actual. Sin embargo, su vida cambió gracias a la iniciativa de un peluquero que le propuso una transformación.

En el corto 'El espíritu de la Plaza', Josete cuenta con simpatía y humildad cómo es su vida y su rutina como aparca coches. Durante su relato, vemos cómo 'La Salvajería' inicia el cambio de look de Josete.

Él reconoce que cambiar las cosas no es fácil, pero admite que comenzar con la estética le puede ayudar a iniciar su camino. "Carallo, no me reconozco", admite emocionado Josete ante el espejo. "¡Es que no me van a reconocer!". Su reacción y su historia han conmovido a las redes.