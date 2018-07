Aparecen Adele, Justin Bieber o Chris Martin

'Carpool Karaoke', la sección más famosa del programa de la CBS 'The Late Late Show', que presenta James Corden, publica un vídeo en el que se recoge la intervención de varios famosos cantado el "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey. Algunos de las estrellas que aparecen en uno de los coches más famosos de la tele son Adele, Justin Bieber o Chris Martin.