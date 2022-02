Gregoria y Juanillo arrasan en TikTok con su parodia de 'Soy Georgina'

'Soy Georgina', el docu-reality que protagoniza la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, está arrasando en Netflix. En él, la pareja del jugador muestra su vida de amor y lujo junto a su pareja y sus hijos. Y además también se muestra arropada por sus amigos que la tildan de "madraza amorosa" y "generosa".

Era una persona normal y desde que estoy con él todas me envidian

En el vídeo de Gregoria y su marido Juanillo, compartido en TikTok por el nieto de ambos, esta pareja imita al futbolista luso y a su esposa, pero contando su vida en el campo.

"Hola, soy Gregoria y desde que me casé con Juanillo mi vida ha cambiado", comienza explicando la mujer que asegura que "era una persona normal y desde que estoy con él todas me envidian".

"He ordeñado vacas, he segado maíz y he cogido algodón... y ahora soy la puta ama"

En el vídeo Juanillo cuenta que Gregoria es una mujer sencilla. Y ella, después de explicar que pasó de ir andando a viajar en un descapotable (que es un tractor) asegura que se ha convertido en la envidia del pueblo.

Todos me dicen Gregoria una foto, Gregoria otra foto

"Cuando voy al super todo el mundo me conoce, me agobio. Todos me dicen Gregoria una foto, Gregoria otra foto, y me agobia. Yo así no puedo vivir". Al final Gregoria se despide explicando que, a pesar de que no es una persona egocéntrica, quiere un documental sobre su vida: "He ordeñado vacas, he segado maíz y he cogido algodón... y ahora soy la puta ama".