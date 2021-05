Día del orgullo friki: ¿qué se celebra y por qué?

El 25 de mayo es una fecha especial para los amantes de la ciencia ficción, y es que hoy se celebra el Día del orgullo Friki.

Aunque este año será diferente por las restricciones de la pandemia, no es extraño ver como este día los fans de películas como 'Star Wars', 'Star Trek', 'El Señor de los Anillos' o de series como 'The BigBang Theory', 'Juego de tronos' o 'Bola de Dragón' salen a la calle para reivindicar el orgullo de ser un friki.

Pero, ¿qué significa exactamente ser un friki? La RAE define friki como una persona "pintoresca y extravagante" que "practica desmesurada y obsesivamente una afición". Aquí se incluyen desde los aficionados a películas y series de ciencia ficción hasta los amantes de los videojuegos, de los libros o incluso del 'running'. En España también se considera friki a alguien con un 'hobby' que, según el baremo social, no es propio de su edad.

¿Por qué se celebra el 25 de mayo?

La fecha no está elegida al azar, ya que el 25 de mayo de 1977 se estrenó en los cines 'Una nueva esperanza', la primera entrega de la saga 'Star Wars', creada por George Lucas y convertida en un icono de la ciencia ficción. Fue ese día el escogido por los frikis españoles para mostrar su pasión por películas, libros, series y videojuegos.

Su origen está en España

El invento del día del orgullo friki se le atribuye al bloguero español Germán Martínez, conocido en la red como 'El Señor Buebo', según indica la página oficial de la festividad, Orgullofriki.com. Movilizados desde esa web y también desde las redes sociales, cada año desde 2006 en varias ciudades españolas los frikis organizan actividades, como pases de películas, coloquios o desfiles, para celebrar una fiesta que ya hace años que se hizo internacional y se convirtió en el Día del Orgullo Geek. Desde 2008, el 'Geek Pride Day' se celebra cada año en Estados Unidos.

En la página oficial también explican que el objetivo principal de la creación del día del orgullo friki fue el de tener un día donde los frikis pudieran ir a "las librerías" y tuvieran "un descuento parecido al del Día del Libro" pero en las tiendas especializadas.

No es el día de 'Star Wars'

Aunque 'Star Wars' es todo un icono no solo de la ciencia ficción, sino también de la cultura popular, su día no coincide con el del orgullo friki. El día para conmemorar la saga de George Lucas es el 4 de mayo, y el motivo de esta fecha no tiene que ver con cuestiones galácticas, sino políticas. Y es que el 'Star Wars Day' nació a raíz de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979.

Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber sido elegida primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el titular que hacía un juego de palabras con 'May the Force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), frase emblemática en la saga, y el número cuatro.