La desorbitada cuenta de un bar por un pincho de tortilla se hace viral en redes

El pincho de tortilla es uno de los platos más ricos y demandados en los bares españoles. Muchos establecimientos ofrecen desayunos con este plato a un precio bastante económico. Otros, sin embargo, cobran el pincho a precio de oro tal y como ha denunciado la periodista Paz Álvarez en Twitter.

Paz ha publicado una foto en el que muestra la desorbitada cuenta del restaurante 'La Primera' de Madrid por un pincho de tortilla, un café y una caña de cerveza. En total 14,10 euros, en una factura en la que el pan se cobró como un suplemento a parte de la tortilla a un precio de 2,30 euros.

"Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar", exponía la periodista en el tuit.

Muchos usuarios comparten la indignación de Paz y consideran que es un precio excesivo por un pincho de tortilla, además censuran el comportamiento del camarero al responderle que "el pan es obligatorio".

La publicación cuenta ya con casi 5.000 'Me Gustas' y ha sido compartida por más de 2.000 personas que apoyan la denuncia de Paz. Además, muchos comentarios hacen alusión al precio, mucho más económico, por el mismo desayuno en otros bares de España.