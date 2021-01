Un bebé se escurre de las manos de un médico y días después se le detecta una hemorragia interna

Derrick Rodgers, padre del niño, no se creía lo que acababa de pasar y se lo recriminó al doctor. “Paré de grabar y le dije, “se te ha caído mi bebé”. Él me miró despreocupado, así que le enseñé el vídeo. Y no dijo nada”.

Los padres denuncian que el centro médico nos le pidió disculpas por lo sucedido.