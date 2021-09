Verónica Forqué la lía en 'Masterchef Celebrity' increpando a sus compañeros con frases demoledoras

Verónica Forqué, en su papel de capitana, ha querido controlarlo todo durante la prueba, pero el resultado no fue el que ella esperaba, en consecuencia de su actitud consiguió a unos compañeros nerviosos y un final desastroso.

Sus compañeros acostumbrados a la actitud de la interprete no se sorprendieron, pero todo rozó el límite cuando comenzó a mandar callar, gritar, incluso a expulsar de la cocina a algunos compañeros. Algunas de las frases que les dedicó fueron: “A mí no me des lecciones”, “que te calles”, “no me vuelvas a decir cuidado, sé lo que hago”, “hago lo que me da la gana” o “luego me regañará el chef, tú no”

La actitud y las palabras de Forqué hicieron que incluso Pepe Rodríguez se acercase a ella para intentar tranquilizarla, una tarea que el chef tuvo que dar por imposible: "Si me vuelves a hacer otro cocinado así, antes tenemos que hacer meditación".

Las redes se toman con humor lo ocurrido

Como es habitual, los seguidores de Masterchef comentan en redes lo más destacado, está vez la artista acaparó la mayoría de comentarios y reacciones de la audiencia que no daban crédito a lo que estaban viendo. No solo fueron ellos los que se tomaron con gracia el asunto, también sus compañeros y el jurado.