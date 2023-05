Tamara Falcó: "No me iba a casar con un vestido que no me gustaba. O sea, lo siento"

Tamara Falcó centró toda la atención en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' en la que colabora debido a la última polémica en torno a los preparativos de su boda que el propio Pablo Motos ha calificado de "alarma nacional".

La colaboradora explicó que ella tenía una inspiración que compartió con las diseñadoras y que en la primera prueba del vestido le encantó tanto a ella como a todos los que le acompañaron, como el diseñador Juan Avellaneda.

Después de esa primera prueba, le preguntaron en el Hormiguero qué tal y ella contó que "genial, es mejor que la inspiración" y fue esa palabra, "inspiración" , la que inquietó a las diseñadoras, "de repente, empezó a haber mucha tensión" y la celebritie empezó a no entender nada.

Un momento súper incómodo

A partir de ese momento, cuando llegó la segunda prueba del vestido "había cambiado completamente" y Falcó cuenta que su madre, Isabel Preysler, "no entendía nada" y vivieron un momento de silencio "súper incómodo".

La marquesa de Griñón explicó que ella tenía contrato para hacer de imagen de Sophie et Voilà durante un año prorrogable a dos años y ello incluía el diseño de su vestido, aunque por ello ella no cobraba sino por el contrato de imagen en global. Contó que sus abogados le aconsejaron que "si no me gustaba el vestido no tenía por qué llevarlo".

Después de este momento tan desagradable, Falcó relató que lo siguiente que supo de la firma fue el comunicado de prensa "podíamos haber terminado muy bien, no me considero una persona difícil de trabajar, me gusta trabajar en equipo, pero lo que no iba a casar era con un vestido que no me gusta. O sea, lo siento", zanjó la marquesa

El comunicado con el que las diseñadoras hicieron pública su ruptura con Tamara Falcó

La firma Sophie et Voilà emitió un comunicado en el que explicó la decisión de romper el acuerdo con Tamara Falcó después de que supuestamente la hija de Isabel Preysler exigiera diseñar un vestido muy similar al de la famosa firma Chanel.

"Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", argumentó la firma nupcial en nota de prensa.