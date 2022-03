¿Quién es María Pombo? Así es la vida de la influencer que concursará en El Desafío 2

Antena 3 estrena esta noche, a partir de las 22:00 horas, la segunda edición de El Desafío en el que ocho nuevos concursantes estarán dispuestos a superar sus miedos para hacer frente a los retos que les pondrá el programa cada semana.

El programa, presentado por Roberto Leal, contará con un gran elenco de concursantes formado por Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Norma Duval, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo, que se enfrentarán a desafíos mucho más arriesgados e impresionantes que la edición anterior y que los dejarán a los espectadores sin respiración.

"Llevo tres meses a tope en el gimnasio porque se que esto requiere mucho ejercicio", cuenta María Pombo sobre su preparación para El Desafío, y explica que en televisión se siente "más cohibida" que en las redes sociales pero que espera sentirse "poco a poco más cómoda" y en su hogar "como en las redes".

¿Quién es María Pombo?

María Pombo nació en Madrid en 1994 y es la menor de tres hermanas, Marta y Lucía. La joven estudió turismo y protocolo, aunque más tarde reconoció que debió estudiar magisterio por su devoción por los niños. A pesar de ello nunca ejerció en ese sector.

En 2012 se abrió un perfil en Instagram en 2012 como afición pero en poco tiempo empezó a ganar una gran popularidad a raíz de su relación con el futbolista Álvaro Morata. La pareja inició su corta e intensa historia de amor en 2014. Durante todo un año se dejaron ver en público en multitud de eventos y viajes.

Finalmente pusieron fin a su relación en 2015 cuando Morata se fue a la Juventus. Aunque nunca se han sabido los claros motivos de la ruptura, muchos rumores apuntan a una infidelidad.

Una boda retransmitida en streaming

Al año de romper con Morata, María empezó a salir con el empresario Pablo Castellanos, que lo conoció en 2015 en el Mutua Madrid Open. Más tarde coincidieron en Santander, donde suele veranear la influencer, y cuando volvieron a la capital española tuvieron su primera cita hasta el día de hoy.

María y Pablo se casaron en 2019 en Cantabria y la boda se convirtió en un auténtico evento mediático al ser la primera boda de una influencer en retransmitirse por streaming. Además, fue portada de la revista ¡Hola!, en la que sigue apareciendo de vez en cuando anuncia alguna noticia de su vida. Fruto de esta relación, el 20 de diciembre de 2020 nació Martín, el primer hijo de la pareja.

La esclerosis múltiple: Un antes y un después en su vida

Cuando estaba embarazada de Martín, a la influencer le diagnosticaron esclerosis múltiple. La influencer publicó un vídeo a través de Instagram TV en el que explicaba que, durante la cuarentena, había empezado a sentir "unos hormigueos extraños" por todo el cuerpo.

Algo que habría achacado a un pinzamiento de no ser porque su madre también padece esclerosis múltiple y este es uno de los síntomas en los que se presenta la enfermedad. "En mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas y aunque no es una enfermedad hereditaria sí va en los genes, entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona sin antecedentes. Lo hemos pillado muy a tiempo".

Una piedra "más en su camino", como reconoció, ya que tuvo que iniciar un tratamiento compatible con su embarazo. Una mezcla de sensaciones que, en cierto modo, empañó la felicidad de su embarazo, aunque con la llegada de su hijo Martín todo han sido alegrías.

Sus marcas y colaboraciones

María Pombo se ha convertido en una de las influencers más populares de España y cuenta en Instagram con más de 2,3 millones de seguidores. Junto a su marido Pablo Castellano y sus hermanas, nos enseña día a día sus planes, los restaurantes y eventos a los que asiste, y las marcas de moda y cosméticos que más le gustan.

Además, la joven emprendedora de 27 años ha lanzado dos marcas de ropa 'Tipi Tent', más informal, junto a su hermana Marta, y 'Name The Brand', para momentos más especiales. Pero no solo eso, también tiene una línea de joyas con Agatha París y creó su propio festival de música, Suavefest, con el que agotó todas las entradas en tan sólo 48 horas y que está a punto de celebrar su segunda edición.

Tal es su éxito en redes sociales que ha llegado a protagonizar la portada de la revista Forbes, donde la nombraban la mejor influencer de 2020. Asimismo, es una de las influencers con más caché más elevado. Según las declaraciones de Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, a el medio El Español, María puede cobrar entre 4.500 y 6.500 euros por publicación en Instagram.

Participó en Mask Singer

Aunque su zona de confort son las redes sociales, María Pombo cuenta con alguna que otra experiencia en la televisión. Ya visitó 'El Hormiguero' y participó en la segunda edición de 'Mask Singer', donde estaba detrás de la máscara del Huevo y logró convertirse en tercera finalista.

“Sé que de mayor quiero ser Huevo, me he sentido muy bien dentro de él”, comentó la influencer que aseguró estar muy contenta por haber vivido esa experiencia.