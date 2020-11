Pablo Motos reacciona al vídeo de la pedida de mano de Camilo a Evaluna: "Si no se casa ella, me caso yo"

El cantante Camilo visitó anoche el plató de El Hormiguero, ya que se encuentra en España con motivo de LOS40 Music Awards. El recién galardonado con su primer Latin Grammy sorprendía a Pablo Motos contándole cómo le pidió matrimonio a Evaluna mediante un vídeo.

"Le pedí matrimonio a los dos días de llegar de España en un viaje que estaba con Dani Martin escribiendo en Zahara de los Atunes. Por la mañana escribíamos y por la noche cuadraba todos los detalles de esa producción que era sorpresa para ella, donde ella era la presentadora de un lanzamiento de una película de mentiras, así que fue todo perfecto", le confesó Camilo a Pablo Motos.

Camilo elaboró una película con mensajes como: "Tú eres la prueba de que la felicidad existe" o "No hay un solo sueño o plan que yo tenga que no lleve tu nombre". Pablo Motos se quedó tan fascinado que, tras ver el vídeo de la pedida de mano, le dijo: "Si no se casa ella, me caso yo".