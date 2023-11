Mario Vaquerizo se indigna con los que cuestionan su identidad sexual: "Cuestionan a Alaska y eso me enerva"

Mario Vaquerizo se ha abierto de corazón acerca de las críticas y sobre aquellos que le tachan de homosexual con comentarios hirientes. Así lo ha comentado durante su paso, junto a su mujer Alaska, por el programa de Antena3 'Joaquín, el novato'.

Para sincerarse, la pareja se ha separado. Alaska se ha sentado con Joaquín y Vaquerizo, con Susana Saborido. El cantante de las Nancys Rubias ha asegurado que lleva mal las críticas, pero no por él, sino por el daño que pueda hacer a sus padres.

"Me están dando una importancia que ni yo mismo me la doy, pero eso sí, con ese comentario gratuito e hiriente, ¿tú te me vas a hacer daño? me voy a crecer mucho más", ha explicado el cantante.

Mario Vaquerizo habla sobre su sexualidad

Asimismo, Vaquerizo responde a todos aquellos que cuestionan su sexualidad. "A mí realmente lo que me da rabia es que están cuestionando a mi mujer, ¿qué pasa, que mi mujer es una muñeca? ¿mi mujer se va a morir de inanición?", pregunta. Y afirma que la "están cuestionando a ella" y eso le "enerva".

"Las críticas me duelen más por ella (Olvido) que por mí", sostiene. Sin embargo, reconoce que no tiene ningún problema con la homosexualidad, "todos mis amigos son maricones, no son gays, son maricones. Sin ningún insulto, porque el insulto no está en la palabra, está en la intención en cómo lo dices", apunta.

Además, explica que entiende que haya gente a la que no le guste, pero destaca que nunca hay que perder la educación.

Durante el programa Alaska y Mario Vaquerizo han recordado cómo se conocieron, sus dos bodas (una en Las Vegas y otra en Madrid) y las dificultades y buenos momentos que han vivido estos casi 25 años de matrimonio.

Por su parte, Alaska ha explicado el cambio que vivió su marido después de que su hermano falleciese en un accidente de coche. "Se convirtió en una persona un poco menos paciente, no solamente en lo íntimo, sino a la hora de gestionar el trabajo. Como que no está para tonterías", recalca.

¿Cómo voy a engañar yo a mi mujer? No me interesa

Por otro lado, Susana y Mario han abordado el tema de las infidelidades. Aunque el cantante explica que "hay espacios en los que tienen que pertenecer a cada uno y no invadir", se muestra muy contundente en contra de las infidelidades.

"¿Cómo voy a engañar yo a mi mujer? No me interesa", ha apuntado. Sin embargo, Vaquerizo alega que sí encuentra a otras mujeres atractivas y se lo dice a Alaska.