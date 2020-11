Ibai Llanos invita a Matías Prats a jugar al 'Among Us'

Mónica Carrillo y Matías Prats entrevistaron anoche a Ibai Llanos, creador de contenidos tanto en Twitch como en Youtube que ha sido galardonado recientemente como mejor 'streamer' del año. En sus retransmisiones ha conseguido que, personajes como Courtois, Kun Agüero, Marc Gasol, Neymar o el cantante C Tangana pasen por su canal de Twitch.

Sobre las claves de porqué consigue conectar con la gente joven comenta: "Supongo que conectan más con el 'streamer' que con algún programa de televisión, esto es un poco raro decir esto en televisión pero es lo que creo realmente, la gente de mi generación pueden seguir viendo la tele. Está Matías, que es muy majo", aunque asegura que en sus retransmisiones también hay gente más mayor "tengo seguidores de la edad de mi padre".

Además, contó como es la vida del directo: "Desde hace muchos años empecé a ser narrador de videojuegos, hice alguna cosilla también con el deporte, baloncesto y fútbol, no es que mida lo que diga pero estoy expuesto a una audiencia y ya cuando comentaba no podía decir lo que me apetecía y llevo ya comentado más de 6 años, he cogido mucha experiencia hablando delante de cámara".

Por último, Matías Prats acabó proponiéndole participar en uno de sus directos: "Ibai, como la vida da muchas vueltas, igual dentro de poco acabo jugando una partida contigo". Una propuesta que recogió el propio Llanos, quien terminó por invitarle al juego Among Us: "Un abrazo Matías, te invitamos al Among Us, buenas noches".