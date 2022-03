Fran Rivera ataca a Isabel Pantoja: "Todo lo malo que le pase se lo merece"

LEER MÁS Isabel Pantoja se enfrenta a una posible pena de tres años de cárcel

Este martes ha comenzado en Málaga el juicio a Isabel Pantoja por un delito de insolvencia punible. El fiscal pide una pena de hasta tres años de prisión para la tonadillera, que salió en marzo de 2016 de la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras cumplir una pena por blanqueo de capitales.

Fran Rivera ha vuelto a mostrar el rechazo que siente por Isabel Pantoja y ha asegurado en 'Espejo Público' que no se alegra del mal de nadie pero tampoco se pone triste. "A las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer no es buena. Todo lo malo que le pase se lo merece".

Además, resalta que no hay nada más triste para un padre o una madre que sus hijos lleguen a hablar públicamente lo que han llegado a decir de la tonadillera. "Si un hijo mío hace eso me muero de la pena y la tristeza". Y confiesa que ha vivido el distanciamiento entre su hermano Kiko Rivera, que se siente "estafado, engañado y menospreciado" e Isabel Pantoja con perplejidad y con cierto agrado porque "que te den la razón así de esa manera siempre es agradable".

"Esta mujer no quiere a nadie"

El hijo del fallecido Paquirri sostiene que los problemas de la artista se debe a su "soberbia y avaricia" y cuenta que no siguieron adelante con el contencioso en el que le reclaman la herencia de su padre por su hermano Kiko. "Teníamos que denunciar a mi hermano y ya no lo hicimos en su día, no se nos pasó por la cabeza el llevar al juzgado a mi abuelo y a mi tío".

Fran Rivera no ha querido terminar su intervención en el programa presentado por Susanna Griso sin hacer mención a los momentos que vivió cuando era pequeño junto a a la tonadillera cuando Paquirri vivía: "No nos hacía sentirnos a gusto en casa de mi padre. Cuando estaba él estaba todo muy bien, pero cuando se iba las cosas cambiaban y nos hacía sentir extraños en nuestra propia casa. No nos hablaba bien ni nos trataba con ningún cariño. Esta mujer no quiere a nadie, solo ha querido a su madre", finaliza.

El torero tiene claro que su padre no se casó estando enamorado de la tonadillera, y desvela que el día de la boda su padre llamó a su madre, Carmina Ordoñez, pero que esta se negó a ponerse y por eso siguió adelante con la ceremonia.