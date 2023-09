La valentía de Camarasa, el reflejo en el fútbol de una epidemia en la sociedad española

El jugador del Real Oviedo Víctor Camarasa será baja indefinida desde este mismo momento debido a la necesidad de cuidar su salud mental, según ha explicado la entidad oviedista a través de un comunicado.

"El club apoya incondicionalmente al jugador y ha sido partícipe en la toma de la decisión de un proceso supervisado en todo momento por los servicios médicos y especialistas correspondientes", afirma el escrito del Real Oviedo.

El Oviedo no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer al futbolista "su valentía", y todas las personas que forman parte del club le desean tenerle "pronto de vuelta", "cuando sea el momento adecuado".

Diego González, periodista de El Español, ha estado cerca del caso y explica que "dejando a un lado lo deportivo, el palo es aún más grande, por lo que significa, por esta epidemia de salud mental que realmente estamos viviendo las personas jóvenes de las que hay que incluir a los futbolistas, porque muchas veces nos olvidamos que los futbolistas también son personas y lo sufren igual que yo".

El 70% de los jóvenes entre 25 años y 35 ha tenido un episodio de depresión o ansiedad en el último año por causas laborales. Datos como que el suicidio se ha aumentado en adolescentes un 32% desde el año 2019. Una lista de espera para acceder a un psicólogo en la sanidad pública que sigue creciendo, los alarmantes datos del consumo de ansiolíticos, todo ello son indicativos que apuntan a lo que nos enfrentamos.

"Hemos tenido que ser la generación más preparada para todo. Hemos tenido que ser la generación más preparada para poder acceder a un trabajo. Hemos tenido que ser la generación más preparada para acceder a una vivienda, para marcharnos de casa de nuestros padres. Al final, todas estas cosas que también se pueden aplicar al fútbol, por supuesto, son elementos que hacen desencadenar este tipo de situaciones", señala Diego.

Y es importante que figuras públicas como Camarasa tengan la valentía de decir abiertamente lo que les pasa: "Lo que quiero remarcar hoy aquí es la valentía de Víctor Camarasa, no solo para contarlo en el club, porque el club luego puede decir mira, Víctor Camarasa es baja. Por motivos que no vamos a especificar. Es que el propio Víctor Camarasa ha dicho no, no, yo quiero contar lo que me pasa y la valentía de Víctor Camarasa, de una persona que sale delante de las cámaras, que sale a jugar al fútbol, es digna de admirar".