No utilices así el ambientador: este es el error más común que te puede causar problemas en casa

El origen del ambientador se remonta a prácticas muy antiguas, donde normalmente se usaban con fines religiosos y sociales. Por ejemplo, en Egipto y la Roma antigua se utilizaban inciensos, aceites esenciales y hierbas aromáticas para perfumar espacios sagrados y hogares. Y en China e India también se usaban inciensos desde hace más de 2,000 años para crear ambientes agradables y purificar el aire.

En la actualidad, los ambientadores pueden ser una forma rápida y fácil de mejorar el aroma de un espacio, pero también es fácil cometer algunos errores comunes al usarlos. Uno de los más frecuentes es usar un ambientador de manera inapropiada o en exceso, lo que puede tener efectos negativos tanto en el ambiente como en tu salud.

Error común

Muchas personas piensan que cuanto más ambientador se usa, más fresco o limpio se siente el espacio. Sin embargo, el uso excesivo de ambientadores puede causar varios problemas:

Alergias e irritación : los químicos en los ambientadores (especialmente los sintéticos) pueden irritar las vías respiratorias, causar alergias, dolor de cabeza o incluso mareos.

: los químicos en los ambientadores (especialmente los sintéticos) pueden irritar las vías respiratorias, causar alergias, dolor de cabeza o incluso mareos. Olores artificiales : en lugar de neutralizar los olores, un exceso de ambientador puede hacer que el aire huela a algo "demasiado perfumado" o artificial.

: en lugar de neutralizar los olores, un exceso de ambientador puede hacer que el aire huela a algo "demasiado perfumado" o artificial. Residuos químicos: muchos ambientadores contienen compuestos como ftalatos o VOC (compuestos orgánicos volátiles) que pueden afectar la calidad del aire interior, especialmente si se usan en grandes cantidades.

Recomendaciones del uso de ambientador

Una de las primeras recomendaciones es que uses una cantidad adecuada, es decir, si usas un spray, rocía solo un par de veces en áreas clave. No es necesario cubrir toda la habitación. En el casado de que uses difusores o aceites esenciales, asegúrate de seguir las instrucciones de uso para evitar una saturación del aire.

Ventilar la casa es algo que ayuda mucho a eliminar los olores, renueva el oxígeno y elimina el aire viciado o cargado. Después de usar un ambientador, abre las ventanas para renovar el aire y evitar que el perfume se quede atrapado.

Si eres una persona que te gusta que alguna estancia huela siempre a alguna fragancia, puedes optar por opciones naturales, como aceites esenciales diluidos en agua, o incluso bolsas de hierbas secas (lavanda, eucalipto, menta). Y por supuesto, puedes barajar colocar algunas plantas naturales como el aloe vera, lavanda o el jazmín, ya que pueden mejorar la calidad del aire y actuar como ambientadores naturales.

Por otro lado, si lo que quieres es hacer desaparecer un mal olor, una opción para neutralizar los malos olores sin dejar una fragancia química es el bicarbonato de sodio.