Ursula Von der Leyen cumple su promesa y luce el pañuelo que le regaló una guía de la Alhambra de Granada

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cumplido la promesa que le hizo a una guía de la Alhambra durante la visita al monumento nazarí que realizaron los mandatarios en el marco de la doble cumbre europea y ha lucido este viernes el pañuelo que la joven le regaló.

Según ha explicado la guía, Sumaya Abdelbi, fue anoche durante la visita al Palacio de Comares, situado dentro del recinto de la Alhambra, cuando Von der Leyen se fijó en el pañuelo.

"Estaba muy impresionada con el palacio, con las explicaciones y, en un momento, le llamó la atención el pañuelo y me dijo: '¡Qué pañuelo más bonito!, ¿puedo tocarlo?", tras lo que comprobó que era de seda y "muy suave".

Como el accesorio formaba parte del vestuario oficial y la guía no se lo podía quitar en ese momento, no fue hasta que terminó el evento cuando se lo regaló.

"Cuando estábamos saliendo por la Puerta de los Carros, pasó en un cochecito de golf. La reconocí y le dije adiós. Ella, muy amable, se despidió también de mí y, cuando iba ya el coche por la curva, me acordé de lo del pañuelo y le chillé, en alemán, que quería regalárselo. El conductor siguió adelante y ella gritó '¡stop, stop, stop!' y se bajó", ha detallado la guía.

Según Abdelbi, quien ha subrayado la "cercanía", "cordialidad" y "amabilidad" de la mandataria, se acercaron la una a la otra y, entonces, le comentó a la presidenta de la Comisión Europea que sería "un placer" para ella regalárselo.

La mandataria le prometió que se lo pondría el viernes

Tras una breve charla, se hicieron un 'selfie' con el pañuelo en la mano y fue entonces cuando la mandataria le prometió que se lo pondría el viernes.

"Me ha llegado la noticia de que ya se lo ha puesto. Me parece todo un detalle por su parte, porque no todos cumplen con lo que prometen. Se nota que le encantó y yo me siento muy orgullosa, contenta y feliz de que haya aceptado el regalo", ha añadido.

El pañuelo forma parte del vestuario que llevan los guías

Según han explicado fuentes del Patronato de la Alhambra, el pañuelo forma parte del vestuario que llevan los guías y las azafatas del monumento: los hombres llevan una corbata con motivos nazaríes y las mujeres, el pañuelo.

De color azul turquesa, el diseño está inspirado en el 'Jarrón de las Gacelas', obra cumbre de la cerámica medieval española y una de las obras maestras de la cerámica universal que demuestra "la pericia" de los alfareros nazaríes.

Interés y sorpresa por la belleza de la Alhambra

Muchos de los mandatarios y sus acompañantes mostraron gestos de asombro y admiración por la belleza del patio de los Leones y se les pudo ver haciendo preguntas e interesándose por algunos aspectos de este enclave así como de la vecina Torre de Comares. En todo momento, había presente personal del Patronato de la Alhambra para resolver cualquier duda.