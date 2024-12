Las tres cosas que debes saber sobre tu pareja tras un año de relación, según un psicólogo

Los doctores John y Julie Gottman sostienen que una relación es como un hogar bien construido. De ahí, la teoría de la casa de las relaciones sólidas. Para ello, una de las cosas que se debe hacer es un mapa del amor que, como su propio nombre indica, es un sistema de navegación dentro de una relación.

Para forjar una relación duradera y amorosa debes conocer a tu pareja en todos los sentidos. Para elaborar un mapa del amor, hay tres preguntas sobre tu pareja que deberías poder responder con facilidad.

¿Quién es su mejor amigo y por qué?

Las amistades son muy importantes en nuestro día a día y contribuyen a nuestro bienestar social y emocional. No debes subestimar el papel que desempeña el mejor amigo de tu pareja en su vida, así como en la relación. Según un estudio de The Journal of Genetic Psychology, cuando las personas pasan por momentos difíciles en su vida, sus amistades son su salvavidas.

Por lo tanto, saber quién es el salvavidas de tu pareja, es conocer una parte fundamental de su vida, sobre quién es. "Sus amistades más cercanas reflejan sus valores, prioridades y lo que más admiran en los demás", añade.

¿Cómo se relajan después de un largo día?

Puede parecer una pregunta sencilla, pero contiene una información muy valiosa. Un estudio publicado en el Journal of Family Issues explica que el autocuidado mejora las relaciones. Los investigadores comentan que "cuando las parejas practican el autocuidado, son más capaces de comunicarse de forma afectuosa, lo que es esencial para la armonía entre la pareja y sus hijos".

De esta forma, saber cómo se relaja tu pareja te permitirá saber qué le da paz, intervenir cuando se sienta abrumada y darle espacio cuando le sea necesario. Además, "reconocer cómo se relaja tu pareja refleja un aprecio por su individualidad", añade.

¿Cuál es el mayor sueño que esperan lograr?

Compartir sueños es un aspecto importante en las relaciones de pareja e incluso puede empezar o acabar una relación, según una investigación del Journal of Happiness Studies. Cuando un miembro detecta que los objetivos no son los mismos, "ambos sufren una menor satisfacción y felicidad en la relación", según los investigadores,

Incluso si su sueño no te involucra directamente "tu disposición a celebrarlo (y a evitar chocar con él) refuerza la verdadera alineación en la relación" argumenta el estudio.