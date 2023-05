Un terraplanista gasta un dineral para demostrar su teoría y acaba probando lo contrario

Un terraplanista dispuesto a demostrar su teoría invirtió 20.000 euros pero el experimento no le salió como esperaba ya que finalmente probó accidentalmente que la Tierra es redonda. El teórico de la conspiración Bob Knodel es conocido por su canal de YouTube dedicado específicamente a la falsa teoría de que la Tierra es plana. Es una creencia que cada vez tiene más adeptos, a pesar de que no hay evidencia para probar la afirmación.

En un intento por cambiar eso, Knodel gastó 20.000 dólares en un giroscopio láser para probar que La Tierra no giraba. Knodel aparece el documental de Netflix 'Behind the Curve', en el que se ve su reacción: "Descubrimos que estábamos captando una deriva de 15 grados por hora. Vaya, eso es un problema".

"Obviamente, no estábamos dispuestos a aceptar eso, por lo que comenzamos a buscar formas de refutar que en realidad estaba registrando el movimiento de la Tierra", señalaba. El documental también muestra a un terraplanista realizando un experimento en el que la luz de una antorcha brilla través de agujeros que de nuevo probaba accidentalmente que nuestro planeta es redondo.

No es el único defensor de la teoría. Una encuesta de 2019 reveló que el tres por ciento de los británicos cree que la Tierra es plana. Personajes públicos como el ex jugador de baloncesto Shaquille O'Neil también se ha inclinado por la corriente terraplanista: "Conduzco de costa a costa y la Tierra es plana. No subo y bajo en un ángulo de 360 ​​grados", llegó a asegurar.