Tercer día de los encierros de San Sebastián de los Reyes: siete heridos y 1.600 participantes

El tercer encierro de San Sebastián de los Reyes se ha saldado con siete heridos durante la carrera, seis de ellos leves y uno trasladado al hospital de campaña por un traumatismo en el codo. La corrida, que ha durado 1:39 minutos hasta la entrada a la plaza de toros y 2:42 hasta los corrales, ha contado con alrededor de 10.000 asistentes.

De los corredores lesionados, el jefe de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, Pedro Martínez, ha detallado al concluir la carrera que el hombre lesionado reviste gravedad porque no presenta fractura interna. Por otro lado, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha comentado que los toros, de la ganadería Zalduendo, han ido "mirando y buscando" desde el primer tramo de la carrera, lo que ha aumentado el riesgo de la tercera jornada.

Segundo encierro matutino y tercero de las fiestas

En este encierro, el segundo matutino y el tercero de las fiestas —ya que la pasada noche se celebró uno nocturno—, la manada se ha ido abriendo y ha dado paso a una "gran carrera". Un tercer encierro que ha permitido que los corredores "disfruten y calienten motores" de cara a los encierros del fin de semana, considerados más multitudinarios y rápidos.

En cuanto a la carrera nocturna, celebrada con toros de la ganadería Hermanos García Jiménez, se saldó con catorce heridos, todos por caídas y contusiones, siendo la más grave una fractura de codo. Estos encierros, en la 'Pamplona chica' se conocen como "los del farol", ya que el recorrido se ilumina de una forma especial con lamparitas colocadas en las talanqueras.