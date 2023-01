Así salvó una camarera la vida de la periodista de laSexta Taciana Díaz: "No podía respirar"

La mayoría de veces que vemos un episodio de atragantamiento es en las películas, donde felizmente suele ocurrir que hay un médico en la sala que salva la vida del afectado.

Lo que contamos aquí es real y le ha pasado a la periodista de laSexta Taciana Díaz, quien se atragantó mientras tomaba una tapa de pulpo en el restaurante 'A Mundiña' de A Coruña. "Simplemente la metí en la boca, no debí de masticar todo lo que se debe masticar por las prisas y me atraganté" comenta la periodista mientras asegura que "no podía respirar".

En ese momento, describe, su compañera Marina le trató de ayudar con golpes en la espalda que no daban resultado o intentando que bebiese agua, aunque recuerda que "en ese momento, lo que no piensas es en beber porque lo que quieres es respirar lo mínimo, y no podía".

La periodista consiguió salir del reservado a la parte del comedor haciendo el gesto de darse golpes en la tripa para ver si había algún médico hasta que "de repente, sin más, aparece por detrás una persona que me agarra, y esa persona es mi salvadora".

Se trataba de Iria Taguada, una camarera del restaurante que sabía cómo actuar porque recibió formación al respecto en la Marina, donde se alistó con 18 años. Ahora es camarera en este restaurante y, en el programa de laSexta 'Más vale tarde' se mostraba orgullosa de que "esa pequeña formación hoy por hoy, sigue funcionando y ayudando". Confesó además que era la primera vez que le sucedía algo así.

¿Qué hacer en caso de atragantamiento?

Según la camarera, no es la primera vez que pasa en el mismo sitio, quien requirió la intervención del jefe del restaurante para garantizar la supervivencia de la persona afectada, algo que recalca la importancia de realizar la maniobra de 'Heimlich'.

Para realizar esta maniobra de primeros auxilios es necesario seguir una serie de pasos:

Colocarse detrás de la persona y abrazarla con una posición de cierre (cerrando el abrazo).

Colocar el pulgar debajo de la parrilla costal y por encima del ombligo, en la boca del estómago.

Una vez en esa posición, solo se necesitará un golpe seco que hará expulsar el trozo de comida que obstruye las vías.

(En el caso de estar solo, utilizar un objeto grande como una silla o el borde de una mesa para realizar esa presión fuerte).

Según la fundación Mapfre, más de 2000 personas mueren al año por atragantamiento. Sin este recurso, se podría producir un daño cerebral en 4 o 6 minutos pudiendo causar la muerte.