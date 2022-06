¿Son realmente sanas las tortitas de cereales inflados? Ojo a la advertencia de la OCU

Consumir tortitas de cereales inflados, clásicas o de sabores, pueden parecer una buena opción cuando buscamos adelgazar. Son ligeras y bajas en calorías, pero, ¿son realmente saludables?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que no. Tras un estudio comparativo de 151 tortitas de arroz y maíz, principalmente, pero también de avena, espelta y trigo ha concluido que no no ayudan a adelgazar y en el caso de las de sabores, además, no son un producto saludable.

Que no te engañen las calorías

El atractivo de las tortitas de cereales sencillas, sin sabores ni chocolate, reside en las pocas calorías por cada unidad, ya que son productos con poco peso y mucho aire.

Sin embargo, "trasladándolas a 100 gramos, las calorías ya se hacen notar: 383 kcal, frente a las 240 kcal de la misma cantidad de pan blanco o las 251 kcal de pan integral. ¡Y eso con la fama que tiene el pan de engordar!", explican. Pero es que las tortitas con sabores o con chocolate tienen un aporte calórico aún superior: 443 kcal y 471 kcal respectivamente.

Las de chocolate son altas en grasas y azúcares

La OCU pide prestar especial atención al etiquetado de las tortitas de chocolate. "Se trata de productos no saludables. Empezando porque el elevado aporte calórico procede de grandes cantidades de grasas y azúcar. Y siguiendo porque se añaden todo tipo de aromas, colorantes y potenciadores del sabor para ocultar la pobreza de sus ingredientes, tal y como se explica en la revista OCU Salud de junio", explica.

Alternativas saciantes y con pocas calorías

Existen otras alternativas a las tortitas de cereales inflados mucho más saludables y saciantes que también se pueden tomar como tentempié.

Palomitas de maíz

Al contrario de lo que mucha gente cree, las palomitas son uno de los snacks más saludable. Son muy saciantes, bajas en calorías y ricas en fibra. Eso sí, siempre que las hagamos en casa y no lleven mantequilla añadida y mucha sal.

Yogur

El yogur es otro de los alimentos más ricos en proteínas. Nos aportan un tipo de proteína de gran valor biológico y tiene un alto índice de saciedad. Pero para que sean saludables, debemos elegir opciones naturales y sin azúcares añadidos.

Almedras

Las almendras, siempre que se consuman con moderación, son una buena opción saciante. Con muy poca cantidad, ya podemos evitar el hambre.