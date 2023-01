Síntomas de la hipotermia: cuidado con este trastorno por frío

Con la llegada del invierno es normal que las temperaturas disminuyan respecto a otras estaciones. En ocasiones, esta bajada puede repercutir en la salud de las personas siendo un problema grave en la aparición de afecciones colaterales del cuerpo como la hipotermia.

¿Qué es la hipotermia?

La hipotermia es un efecto derivado del frío producido por un descenso rápido del calor corporal provocando una caída de la temperatura corporal por debajo de los 35ºC (95ºF), cuando lo normal es tener 37ºC (98,6ºF). Esto supone un problema porque al disminuir la temperatura, partes vitales como el corazón el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar con total normalidad pudiendo crear una insuficiencia cardíaca, respiratoria o causando la muerte.

Síntomas

Para frenar las complicaciones que suele acarrear esta urgencia médica, es necesario conocer los síntomas. Para ello, el hospital número uno de EE.UU según el medio digital 'U.S. News and World Report and Newsweek', 'Mayo Clinic', la más comunes son:

Escalofríos

Hablar arrastrando las palabras o balbuceo

Respiración lenta y superficial

Pulso débil

Torpeza o falta de coordinación

Somnolencia o muy poca energía

Desorientación o pérdida de memoria

Pérdida del conocimiento

Piel de color rojo brillante y fría (en bebés)

Primeros pasos con la aparición

Si alguien se encuentra en esta situación, es difícil que se autodiagnostique por sí misma porque los síntomas van apareciendo paulatinamente y la desorientación puede dificultarlo más. Por ello es recomendable ir con una persona para que pueda evaluarte y ayudarte.

Lo que habría que hacer en estos momentos cruciales es llamar al servicio de emergencias 112 y proceder a resguardarle del frío, con cuidado porque puede haber pulsaciones irregulares, para cambiarle la ropa mojada por ropa caliente y seca.

Prevenciones ante la hipotermia

Antes de estas opciones, lo mejor es prevenir la aparición de la hipotermia. Para ello hay que utilizar varias prendas de ropa seca que protejan del frío, resguardarse en un lugar cálido y seco, no hacer mucha actividad física, y no utilizar ropa mojada porque el calor se puede perder mediante contacto directo con el frío, por la pérdida de calor por las partes del cuerpo no protegidas o por el viento que elimina la capa cálida que desprende la piel para protegerse.

Factores que agravan esta situación

La hipotermia, al igual que otros problemas de salud, no infiere de la misma manera en las diferentes personas. Algunos de los factores de riesgo, según Mayo Clinic, son:

Cansancio: la fatiga está unida a la tolerancia del frío, si una persona está más cansada tendrá un menor aguante ante el frío.

la fatiga está unida a la tolerancia del frío, si una persona está más cansada tendrá un menor aguante ante el frío. Edad avanzada: la regulación del frío puede disminuir por la edad, lo que supone un problema mayor por la pérdida de habilidad comunicativa y motora.

la regulación del frío puede disminuir por la edad, lo que supone un problema mayor por la pérdida de habilidad comunicativa y motora. Corta edad: en contraposición de la edad avanzada, los niños tienen la capacidad de no pensar en el frío por su diversión. Esto se junta con los problemas de no vestirse adecuadamente o la pérdida de calor más rápida que los adultos.

en contraposición de la edad avanzada, los niños tienen la capacidad de no pensar en el frío por su diversión. Esto se junta con los problemas de no vestirse adecuadamente o la pérdida de calor más rápida que los adultos. Problemas mentales: las personas con demencia pueden perder su sentido de la orientación alejándose de sus casas y sin refugio.

las personas con demencia pueden perder su sentido de la orientación alejándose de sus casas y sin refugio. Consumo de alcohol y drogas: en el caso de consumir sustancias, el alcohol hace que tu cuerpo se calienten pero, a su vez, se expandan tus vasos sanguíneos provocando una pérdida de calor. Además, reducen los escalofríos, una de los síntomas más rápidos con la aparición de hipotermia. Además, el consumo de drogas puede afectar al sentido común de las personas creando una cadena de consecuencias.

en el caso de consumir sustancias, el alcohol hace que tu cuerpo se calienten pero, a su vez, se expandan tus vasos sanguíneos provocando una pérdida de calor. Además, reducen los escalofríos, una de los síntomas más rápidos con la aparición de hipotermia. Además, el consumo de drogas puede afectar al sentido común de las personas creando una cadena de consecuencias. Algunas afecciones médicas: hipotiroidismo, mala nutrición o anorexia, artritis grave, diabetes, enfermedad de Parkinson, traumatismos o accidentes cerebrovasculares y lesiones medulares son algunos ejemplos de trastornos que producen una mala regulación de la temperatura corporal.

hipotiroidismo, mala nutrición o anorexia, artritis grave, diabetes, enfermedad de Parkinson, traumatismos o accidentes cerebrovasculares y lesiones medulares son algunos ejemplos de trastornos que producen una mala regulación de la temperatura corporal. Medicamentos: algunos ejemplos de tipologías de medicamento pueden ser antidepresivos, analgésicos narcóticos, antipsicóticos o sedantes.

Hipotermia y congelación

Por último, un punto a aclarar es la confusión entre hipotermia y congelación porque aunque puedan sonar parecidos, lo cierto es que la congelación es mucho más grave porque se eleva a la característica de lesión ya que se pierde la sensibilidad y color de zonas como las orejas, la nariz o los dedos de las manos y pies, lo que puede suponer la amputación.