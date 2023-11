El sindicato CSIF exige una normativa clara sobre el uso de móviles en la escuela

Según Mario Gutiérrez, Presidente de CSIF Educación, "no tenemos datos concretos ni científicos que indiquen si son buenos o malos, es una realidad social. Los móviles existen y casi todos los adolescentes los tienen, por eso exigimos normativas claras y específicas que ayuden al profesor"

Para el sindicato no puede ser que no haya una normativa clara y se responsabilice al profesor del mal uso del móvil. Gutiérrez insiste si a mi me responsabilizan del mal uso que hace un adolescente en mi aula yo lo que diré es que no haya moviles en mis clase" porque si los alumnos se intercambian imagenes d de contenido sexual de una compañera. De quien es la responsabilidad si los alumnos que han cometido un delito son menores? Para ellos es necesario tener una norma clara, si se decide que no haya móviles que se ponga claro en normativa que se utiliza el móvil que se especifique como se tienen que utilizar.

Encuesta de CSIF sobre violencia en el sistem educativo

El 92% de los profesores de la escuela pública denuncian problemas de convivencia en las aulas. La encuesta de CSIF Educación se ha realizado entre casi 3300 profesores. Preocupa sobre todo la situación en secundaria donde el 77% de los docentes confiesa haber sufrido agresiones físicas, verbales o amenazas por parte del alumnado.

El 61% de los docentes reconoce que la violencia entre los propios estudiantes es frecuente. Por etapas académicas, en Educación Primaria, el 85 por ciento de los profesores detecta problemas de convivencia, y más de la mitad (el 54 por ciento) afirma haber sido agredido por parte del alumnado.

La agresividad también es habitual entre los estudiantes a pesar de su edad (entre 6 y 12 años), ya que el 45 por ciento de sus maestros confiesa que sus estudiantes recurren habitualmente a la violencia entre ellos.

Todos estos porcentajes empeoran en la Enseñanza Secundaria, donde el 95 por ciento de los profesores reconocen problemas de convivencia en sus clases (frente al 92 por ciento del total). También sufren más agresiones o faltas procedentes del alumnado (casi 77 por ciento frente a la media total de 68 por ciento); mientras que el porcentaje de agresiones o faltas por parte de las familias de alumnos apenas varía (36 por ciento). Los estudiantes también son más violentos entre sí (el 61 por ciento de los profesores confiesa que las agresiones entre el alumnado son frecuentes)

CSIF pide reunión con la Ministra, Pilar Alegría

El sindicato va a exigir una serie de medidas que mejoren la convivencia en el sistema educativo y pasa por los siguientes puntos:

Un compromiso real del Gobierno en la reducción de ratios y el incremento de la plantilla docente.

en la reducción de ratios y el incremento de la plantilla docente. Mejorar las condiciones del profesorado.

Potenciar la negociación colectiva de los docentes

La puesta en marcha de un verdadero Estatuto Docente que refuerce la autoridad del profesor en las aulas y la eliminación de la burocracia innecesaria.

que refuerce la autoridad del profesor en las aulas y la eliminación de la burocracia innecesaria. La elaboración de actuaciones urgentes para reducir la conflictividad en las aulas y que cuenten con la financiación necesaria.

La violencia en las aulas se incrementa

CSIF tiene en marcha el programa Ayudas Profes, un total de 1.221 docentes de la escuela pública han recurrido en 2023 a este servicio de atención específica para atender a los profesionales de la enseñanza y ayudarles a concienciar a los estudiantes sobre la importancia de no permitir situaciones de acoso y de apoyo a víctimas- para denunciar casos de acoso, violencia y ‘burnout’ (síndrome del docente ‘quemado’) sufridos en el desempeño de sus tareas.

Este porcentaje supone un incremento del casi el 23 por ciento con respecto a los casos registrados por CSIF en 2022. Los docentes de educación secundaria han presentado la mayoría de las consultas (en concreto 913, el 74,77 por ciento), frente al colectivo de maestros, que presentaron 308 casos (el 25,23 por ciento).