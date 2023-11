Shannen Doherty comunica que su cáncer de mama se ha extendido a los huesos

La actriz de 'Sensación de vivir' y 'Embrujadas' ha anunciado que el cáncer de mama que padece desde 2020 se ha extendido a sus huesos: "No me quiero morir", ha dicho en una entrevista a la revista 'People' que concedió el lunes de la semana pasada y que ha sido publicada este miércoles 29 de noviembre.

La que fuera Brenda Walsh o Prue Halliwell en los años 90, mantuvo una charla con la periodista Danielle Bacher en la que explica que el avanzado cáncer que padece desde 2020 (se inició en 2015, remitió en 2017, pero volvió en el año de la pandemia) ya se encuentra en fase cuatro y se ha expandido a los huesos.

"No he acabado con esto de vivir"

Para ella, es una "locura" que todavía no se haya encontrado una cura a esta enfermedad y afirma: "Cuando te preguntas: '¿Por qué yo?', '¿Por qué tengo cáncer?' y después '¿Por qué ha vuelto mi cáncer?', '¿Por qué estoy en fase cuatro?', eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida".

El pasado mes de junio de 2023, la actriz de 52 años ya anunció que el cáncer se había extendido a su cerebro y que desde hace mucho tiempo no ha dejado de recibir tratamiento: "No he acabado con esto de vivir, ni de amar, ni de crear. Ni con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. No estoy acabada", asegura durante la entrevista.

"No estamos retirados, somos gente que quiere trabajar"

Y prueba de ello es la defensa que hace de que, a pesar de estar enferma, puede trabajar sin ningún problema: "Te ponen a pastar muy rápido. 'Estás acabado, estás retirado' y no, no lo estamos", afirma: "Somos vibrantes y tenemos una mirada muy distinta del mundo. Somos gente que quiere trabajar, abrazar la vida y seguir adelante [...]. Aunque suene cursi y loco, los enfermos de cáncer son las personas que más ganas tienen de trabajar porque das las gracias por cada segundo que logramos estar aquí".