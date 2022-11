¿Serías infiel a tu pareja por 10 millones de euros? Esta pregunta revoluciona las redes

Desde hace unos días hay una pregunta que ha generado un intenso debate en las redes sociales a raíz de una emisión en directo de dos jóvenes 'streamers'.

Debate en redes sociales

Karchez y Abby estaban realizando una retransmisión en directo por Twitch en la que los seguidores les hicieron muchas preguntas y una de ellas fue: "¿Qué cosas sabes que nunca haría tu pareja aunque le pagaran millones de dólares?", a lo que ella contestó: "Ponerme los cuernos".

Después, la chica hizo una pregunta a todo el chat: "Por 10 millones de euros, ¿no le pondríais los cuernos a vuestra pareja?". Abby continuó dirigiéndose a su pareja: "Es que yo te pediría que lo hicieras. Y lo hicieras cinco veces porque necesitamos 50 millones. Me parece algo tan... ¡Qué más me da! Sé que por follarte a una persona no vas a quererte ir con ella".

El streamer y novio de Abby defendió que él nunca sería infiel, ni por 10 millones de euros porque según él "estarías comprando la lealtad y significaría que una persona con más poder adquisitivo puede venir y anteponerse a la fidelidad y el respeto".

A raíz de estas declaraciones, muchos usuarios de Twitter comenzaron a aplaudir la opinión de Karchez y estallaron contra Abby, que empezó a recibir insultos.