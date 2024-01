Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer: "Me siento más aterrorizado que nunca"

El actor, director y productor, Sergio Peris-Mencheta, está en tratamiento con quimioterapia y será sometido a un posterior trasplante de médula.

Así lo ha contado en sus redes sociales donde asegura que se siente vulnerable, aterrorizado y pequeño como nunca antes.

Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula

"Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra" afirma.

"Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises" concluye.

Obras en las que ha trabajado

El actor, es conocido por sus papeles en 'Al salir de clase', 'Traitors o Resident Evil: Ultratumba', entre otros muchos proyectos, y por dirigir obras teatrales como 'Una noche sin luna'.

En su publicación, también hace mención a su carrera profesional. "He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayoría de las veces jugando al protagonista, heroico, más grande que personajes vitales. Tantas veces, he galopeado gritando "¡Ahhhhh!!!! ”, empuñando una espada y vestido como un guerrero, exactamente como soñé que lo haría cuando era niño" asegura.

He trabajado con las mentes teatrales más brillantes

"He trabajado en cine en diferentes idiomas, opuestos a personas que hasta entonces, para mí, sólo existían en una cinta BETAMAX que alquilaría de "Acuario", el videoclub de mi barrio" continúa.

"He ganado y organizado competiciones, y he trabajado con las mentes teatrales más brillantes, interpretando personajes fascinantes. He dirigido, he creado, he contado historias que necesitaba contar mientras estaba a bordo de mi "Barco Pirata".

Habla de su vida personal

"Y si profesionalmente lo he hecho bien, en mi reino personal, la vida siempre me ha recompensado solo con la mejor compañía. Comenzando con nuestro equipo Marta, Río, Olmo, Senda (nuestro perro) y conmigo. Las aventuras, los cambios de vida, los viajes, los proyectos en común. QUÉ EQUIPO... 19 años y medio después, sigo perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado. Y mis amigos, maestros, mi Mamuska y Yonyon..." ha concluído