¿Qué comunidades permiten salir durante el puente de diciembre? Esta es la situación en España

A pocas semanas de que llegue el puente de la Constitución, son ya varias las comunidades que han decretado cierres perimetrales para evitar desplazamientos innecesarios durante esas fechas y así frenar la expansión del coronavirus.

La última en hacerlo ha sido la Comunidad de Madrid, que cerrará desde el 4 hasta el 14 de diciembre, según ha anunciado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero. Ha justificado, además, la decisión de cerrar durante diez días y no sólo los festivos -como ya se hizo en los puentes de Todos los Santos y La Almudena- en que tienen constancia de que estos días se producen más desplazamientos de los habituales con motivo de la cercanía de las fiestas navideñas.

Otras comunidades han ampliado sus cierres y restricciones hasta mediados de diciembre, aunque algunas como Andalucía aún no han tomado la decisión. Esta es la situación por autonomía:

Andalucía

La Junta de Andalucía mantiene el cierre perimetral de la comunidad hasta el próximo 23 de noviembre, aunque el vicepresidente Juan Marín explicó el pasado viernes que no era probable que la región se abriese de cara al puente de diciembre, ya que la situación "no invitaba a eso", y pidió esperar "siete o ocho días más" para valorar la efectividad de las medidas de restricción tomadas el pasado 30 de octubre.

Este viernes, el presidente Juanma Moreno ha dicho que le gustaría poder recuperar la movilidad entre provincias durante las Navidades y ha asegurado que este domingo anunciará la continuidad o no de las medidas restrictivas o los cierres perimetrales.

Madrid

La Comunidad ha anunciado que cerrará perimetralmente la región desde las 00:00 horas del 4 de diciembre hasta las 00:00 horas del próximo 14 de diciembre -durante diez días- para evitar desplazamientos que puedan provocar la expansión del coronavirus en un momento en que la incidencia acumulada de casos en la región es de 297 por cada 100.000 habitantes.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya anunció que no era partidaria de cerrar perimetralmente más días de los estrictamente necesarios, como ya se hizo en los puentes de noviembre de Todos los Santos y La Almudena. Esta vez, se produce un cierre de diez días por el aumento de los desplazamientos que suele haber con motivo de la proximidad de las fiestas de Navidad.

Navarra

La presidenta María Chivita anunció el pasado 17 de noviembre que mantendría el cierre perimetral de la Comunidad Foral durante el periodo de puentes festivos que comienza el próximo 29 de noviembre con la festividad de San Saturnino en Pamplona, y que incluye el 3 de diciembre, Día de Navarra, además de los festivos nacionales del 6 y el 8 de diciembre.

"No debemos confiarnos, no podríamos confiarnos en levantar las restricciones en ese puente tan largo que viene ahora y que luego llegáramos a las Navidades con unas cifras que crecieran, porque nos podrían suponer después de Navidades un incremento sustancial que no queremos que vuelva a suceder", indicó.

Asimismo, Chivite afirmó que su intención era poder "abrir la mano" durante la Navidad, pero que tenían que esperar a ver la evolución de los datos. No obstante, sí aclaró que no serían unas fiestas de comidas y cenas con muchas personas: ""Quizás no podamos estar con toda nuestra familia al completo, pero sí que procuraremos abrir la mano en lo que tiene que ver con los no convivientes".

Aragón

Aragón permanecerá cerrada perimetralmente en todo su territorio hasta el próximo 30 de noviembre, cuando decaerán además las restricciones en sus tres capitales de provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel.

No obstante, fuentes del Gobierno de Aragón han asegurado que la idea inicial es mantener los confinamientos perimetrales de cara al puente de diciembre y ha descartado que vaya a haber una Navidad "normal".

Cataluña

La Generalitat de Cataluña ha decidido mantener hasta el próximo 21 de diciembre el cierre perimetral con una restricción especial de la movilidad por municipios durante los fines de semana hasta el próximo día 8 de diciembre, a partir del cual el cierre se realizará por comarcas. Por otra parte, se ha decidido también mantener el toque de queda nocturno desde las 22:00 horas hasta las 06:00 durante todos los días de la semana y ha presentado su plan para la desescalada, que durará dos meses.

Asturias

Asturias también continúa con el confinamiento perimetral de toda la región y está suspendida "toda actividad económica no esencial". El Gobierno mantiene, desde el pasado 28 de octubre y de forma indefinida, las restricciones para las entradas y salidas de sus fronteras. Además, la movilidad continuará limitada en Gijón, Oviedo y Avilés, además de en los concejos de Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio hasta el próximo 3 de diciembre.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha decidió mantener de forma indefinida el cierre perimetral de la comunidad, así como el toque de queda entre las 00:00 horas y las 06:00 horas. Asimismo, también continuará con la prohibición de reuniones de más de seis personas la menos hasta el puente de la Constitución. El Consejo ha tomado esta medida tras evaluar la situación epidemiológica en la comunidad autónoma.

El director general de Salud Pública, Juan Camacho, detalló que se revisaría la situación de "aquí a final de mes" y que las decisiones son "revisables, ajustables y modificables en cada momento".

Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, firmó el 17 de noviembre el decreto que prorrogaba hasta el 3 de diciembre los limites a la entrada y salida de personas tanto en la comunidad autónoma como en los municipios. Esta nueva medida está justificada por la Dirección General de Salud Pública al considerar que la región se encuentra en situación de "riesgo extremo", con una incidencia acumulada a 14 días de 515,94 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, se mantiene el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció que se mantendrá el cierre perimetral hasta el próximo día 9 de diciembre, tras el puente de la Constitución. Asimismo, se mantiene el toque de queda desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas y sigue la limitación de reuniones familiares en espacios públicos o privados a seis personas. A su vez, en locales de hostelería y restauración, se prohíbe comer en barra y el cierre está establecido a las 00:00 horas.

País Vasco

El País Vasco ha decidido mantener las restricciones por el coronavirus hasta el próximo 10 de diciembre. El Gobierno regional mantiene así confinada perimetralmente la comunidad autónoma y todos sus municipios y el toque de queda continuará establecido desde las 22:00 horas y las 06:00 horas. La hostelería está cerrada salvo para servir comida a domicilio y el resto de comercios cierra a las 21:00, excepto farmacias y gasolineras.

La Rioja

La Rioja ha fijado el cierre perimetral de todo su territorio hasta el próximo 29 de noviembre, optando por el confinamiento perimetral de todo su territorio desde el 23 de octubre. También se encuentran aislados hasta la misma fecha los municipios de Logroño y Arnedo, y el toque de queda se mantiene entre las 22:00 horas y las 05:00 horas.

Murcia

El Comité de Seguimiento Covid-19 ha anunciado que se prorrogará el cierre perimetral de la Región de Murcia y de todos sus municipios hasta el próximo 9 de diciembre, después del puente de la Constitución.

Asimismo, el horario del toque de queda está fijado entre las 23:00 horas y las 06:00 horas. En hostelería, el aforo está restringido en el interior al 30%, aunque se amplía al 100% en terrazas.

Galicia

La Xunta de Galicia mantiene las restricciones a 67 ayuntamientos gallegos y el confinamiento perimetral municipal en las principales ciudades: Santiago de Compostela, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo, A Coruña y Ourense. Por ahora, este cierre está decretado hasta el próximo 4 de diciembre.

Extremadura

La Junta de Extremadura ha descartado por ahora decretar un cierre perimetral de la región, pero siguen vigentes las medidas extraordinarias para contener la Covid-19 en siete municipios, entre ellos Mérida, Badajoz y Cáceres.

Canarias

Canarias es la única comunidad autónoma que se quedó fuera del estado de alarma por sus buenos datos de incidencia del coronavirus, aunque sí adoptó medidas de restricción de aforos en el comercio en Tenerife y también prohibió las reuniones de más de seis personas en ámbito público o privado. Debido a que es la comunidad con menos restricciones, no ha decretado ninguna medida de limitación de la movilidad.

Islas Baleares

Por el momento, Baleares no ha decretado el aislamiento de las islas, aunque siguen las restricciones que había hasta el estado de alarma: limitación de reuniones sociales a un máximo de diez personas y toque de queda desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas. El único cierre perimetral vigente afecta a la ciudad mallorquina de Manacor, en vigor hasta el 26 de noviembre, aunque el Govern estudia levantarlo antes, dada la buena evolución de la pandemia en el municipio.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León anunció ayer que mantendría el cierre perimetral de la comunidad desde el 30 de octubre hasta el próximo 3 de diciembre, periodo en el que también continuará cerrada la hostelería -sólo con servicio a domicilio- y los centros comerciales, y continuarán las restricciones en las reuniones sociales -limitadas a seis personas sólo en el ámbito privado-. Además, se mantiene el toque de queda entre las 22:00 horas y las 06:00 horas.

Ceuta y Melilla

La entrada y salida de Ceuta está restringida hasta el próximo 10 de diciembre, así como limitadas las reuniones en espacios públicos y privados a un máximo de cuatro personas, salvo convivientes. Por su parte, Melilla también ha restringido la entrada y salida de su territorio. En ambas, el toque de queda está establecido entre las 22:00 y 07:00 horas.