Rockefeller, Cuervo de José Luis Moreno, ya lo denunció hace años

José Luis Moreno ha quedado en libertad bajo fianza de tres millones de euros, tras la decisión del juez de atender la petición de la fiscalía. La cantidad la deberá depositar en metálico o aval bancario antes de las tres de la tarde del próximo jueves.

Moreno ha sido puesto a disposición del juez por la presunta estafa de 50 millones de euros. Según fuentes jurídicas el juez le imputa los delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible.

El productor se ha acogido a su derecho de no declarar y ha acordado su puesta en libertad al igual que la de otros tres acusados, en una causa que permanece bajo secreto. José Luis Moreno, alcanzó la fama con sus marionetas en programas televisivos de los 90. Precisamente una de esas escenas se ha hecho viral por la similitud con los hechos.

El diálogo

Se trata de un dialogo con Rockefeller, su famoso cuervo

Rockefeller: Está abierta la veda de corruptos, chorizos, cabestros y empresarios como usted.

Moreno: No exagere, están investigando a un par de personas o tres y yo no tengo nada que ver con esa gente

R: Ah no eh, ah no eh, de momento

M: Además, en este país hay muchísimas personas, lo que está pasando es una gota en el océano y además no lo van a conseguir

R: Algunos no, pero otros.. Todavía está usted suelto

M: ¿Qué insinúa?

R: No se preocupe señor Moreno, que yo no le voy a delatar. Salvo tortura o si me ofrecieran muchos millones de pesetas

M: ¿A mí? Pero si yo estoy limpio de polvo y paja

R: ¿De qué dice que está limpio usted?, marrano

M: Que yo estoy limpio de polvo y paja.

R: Pero eso es por la edad, hombre y que es medio vegetariano pero de lo demás tiene usted más trampas que el Real Madrid.

M: Oiga, no me caliente usted las narices porque le meto una querrela que le crujo

R: Y seguro que la gana, pero yo como soy un don nadie catorce años a prisión. Y usted que lleva defraudando a Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació no le hacen hijo putativo del ayuntamiento de milagro

M: Yo no sé a qué se refiere. Estoy absolutamente limpio.

R: Ya lo creo, por eso cuando se quita los zapatos se mueren hasta los cabrales

M: Yo soy un ciudadano ejemplar y tengo un expediente absolutamente blanco.

R: Es verdad, lo único que tiene negro es el dinero.Ya sé lo que me va a decir, yo no soy consciente de tener el dinero negro, yo no soy consciente de haber timado a todo el mundo, yo no soy consciente de ser un inconsciente... Toma consciencia.