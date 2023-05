Roberto Brasero avisa sobre el cambio del tiempo: lluvias, frío y granizo

El presentador del tiempo y meteorólogo, Roberto Brasero, trae la previsión meteorológica de hoy y de los próximos días a OndaCero de la mano del famoso refranero español "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo", porque hoy España se levanta con frío. Después de vivir unas semanas con un tiempo completamente veraniego en la mayor parte del país y con escasez de lluvias, eso parece que va a cambiar.

Vuelve el frío

Hoy, vuelve a hacer frío, sobre todo por la mañana con heladas en zonas de sierra y montaña del centro y norte peninsular. También, ese frío viene acompañado de viento que sopla en Aragón, con el cierzo y en la Tramontana del Ampurdán de Baleares. Asimismo, en Baleares sigue haciendo frío, pero ya es poco probable que se vuelvan a vivir episodios de granizo como los que se vivieron ayer.

Las lluvias dejarán de ser protagonistas en el extremo norte peninsular, ya que en el País Vasco y Navarra ha estado lloviendo bastante estos últimos días, pero ya han cesado, "incluso veremos el sol", afirma Brasero.

Por su parte, las nubes estarán en el sur de la península donde en Andalucía bajarán las temperaturas y ya no hará tanto calor hoy en Córdoba, Sevilla y Huelva que no llegarán a alcanzar máximas de 30ºC. Algo que sigue preocupando es la sequía y lluvias de momento no vamos a ver muchas, quizá puede que en Cádiz se vean algunas gotas, pero mucho más probable en Ceuta.

El meteorólogo nos avisa de que mañana sí, ya que esas nubes que están llegando a Andalucía son el anuncio de las lluvias que se podrán ver mañana.