Revuelo en redes tras la 'confesión' de Iker Casillas: "Soy gay"

Desde que abandonó el terreno de juego, Iker Casillas se prodiga mucho en redes sociales. Sus videos en 'Tik Tok' y algunos de sus tuits han sido muy comentados, ya que no estamos acostumbrados a ver esa faceta del ex portero del Real Madrid.

Casillas, muy a su pesar, también es ahora un asiduo de la prensa del corazón. Desde que terminó su relación con la perioditsa Sara Carbonero, son varias las mujeres con las que se le ha relacionado. La última: la actriz Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva, hasta hace poco prometido de Tamara Falcó.

Quizás por eso, harto de que la prensa le busque parejas, este domingo Casillas ha sorpendido publicando un tuit en el que 'confesaba' su homosexualidad.

"Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo", escribía el ex guardameta.

El tuit de Iker Casillas que ya ha borrado | Twitter

Como era de esperar, el tuit no ha pasado desapercibido y ha llegado a alcanzar los 60.000 me gustas, 13.000 rt y más de 20.000 comentarios. Ante el revuelo generado, parece que Casillas ha borrado el tuit, puesto que ya no aparece en su cuenta oficial.

Llamativa también ha sido la respuesta de su ex compañero de Selección, Carles Puyol, que le ha respondido con el siguiente texto: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker", junto a un emoji de un corazón.

Por el tono del mensaje, todo parece indicar que se trata de una broma que quizás ha tenido más repercusión de la que esperaba el ex portero.