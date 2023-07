Rauw Alejandro confirma su ruptura con Rosalía

Los rumores de ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron hace dos semanas a causa de la apatía de ella en los conciertos y de la tristeza que mostraba también en las redes sociales. En un principio se achacaba a la fatiga que sentía la catalana por el Motomami World Tour y a que echaba de menos a su familia y amigos, tal y como apuntó ella durante una entrevista en 'El Hormiguero'.

"Llevo un año y medio fuera de casa y echo de menos las calles de mi ciudad, la familia, levantarme por la mañana y hacer las cosas que me hacen feliz... Entonces es duro estar de gira, muchos músicos lo dicen, pero cuando estoy en el escenario y la gente canta y vive mis canciones me siento muy agradecida", dijo en el programa de Pablo Motos. Sin embargo, fueron varios de sus seguidores los que se percataron de que se habían dejado de mencionar en los conciertos y de mostrar a través de las redes sociales su cariño.

Pero no fue hasta hace hace dos días cuando salió a la luz una posible infidelidad del puertorriqueño con una modelo colombiana a la que han identificado como Valeria Duque, después de un concierto en México. Según apuntaban en las redes sociales, la modelo le había contado a su mejor amiga, Laura Sánchez que esa noche no fue una excepción. De hecho, destacan que Rauw Alejandro quiso volver a quedar, pero fue ella la que se negó.

Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso

Tras dos días de silencio, el puertorriqueño ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que confirma la ruptura con Rosalía, pero desmiente que haya sido por una infidelidad. "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comienza explicando el cantante

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", apunta Rauw Alejandro. Pero añade que "existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad" y prosigue explicando que "durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

Sin embargo, los fans no han dudado en destacar que hace mes y medio, el 3 de junio Rosalía mencionó durante su concierto del Primavera Sound a Rauw Alejando. "Ojalá estuvieras aquí", apuntó. Y más tarde durante la entrevista en 'El Hormiguero' el día 15 de junio, la catalana habló de su vestido de boda con Pablo Motos.

Valeria Duque niega su romance con Rauw Alejandro

En el mismo día que en el que Rauw Alejandro ha desmentido los hechos, la modelo colombiana también ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram. "Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas. Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia pues nos falta evolucionar mucho como sociedad... tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y en cambio veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada", comienza su declaración.

Valeria Duque censura los comentarios e insultos que ha recibido desde que se desató el rumor de la infidelidad y aprovecha para hacer un llamamiento a la salud mental y la empatía. "Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas... sin embargo nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás pero tristemente hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios... las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y les agradezco también a todas las que sí hablan con mucha más CONSCIENCIA", manifiesta.

Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso

"Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, NO tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy victima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas. Esto que me pasó a mí le pasa de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas", critica.

Comunicado de Valeria Duque | Valeria Duque / Instagram

Desde que terminó su gira, Rosalía no se ha pronunciado al respecto y tampoco se sabe dónde se encuentra la catalana. Por su parte, Rauw Alejandro fue visto disfrutando de un partido de fútbol en Miami, en el que tuvo oportunidad de hablar con Leo Messi.