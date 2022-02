Ramón 'El Manitas' confiesa que Esther López durmió en su casa, pero no el día de la desaparición

Desde el pasado 12 de enero no se sabe nada de Esther López y todas las líneas de investigación continúan abiertas. Ramón 'El Manitas', fue el primer detenido por la desaparición de la joven de 35 años en Traspinedo (Valladolid).

Sin embargo, en su declaración ante la jueza, 'El Manitas' declaró que no vio a Esther López el día de su desaparición. Aunque, según ha adelantado 'La Sexta', sí que confesó que la desaparecía había dormido en su casa alguna vez, "mucho" tiempo atrás, pero que no la veía desde hace dos o tres meses.

Estas declaraciones las realizó justo antes de salir en libertad provisional, tras haber pasado seis noches en el calabozo acusado de la desaparición de Esther López y después de que la Policía inspeccionase durante varios días su casa en Traspinedo. El investigado salió en libertad provisional con la condición de personarse todos los días en el puesto de mando de la Guardia Civil de Laguna de Duero y, además, tiene prohibido abandonar el país.

Asimismo, desde 'La Sexta' también han confirmado que Ramón 'El Manitas' no vio a Esther López en Traspinero días después de la desaparición, como había dicho. De hecho, la jueza de instrucción no le preguntó por estos comentarios al tomarle declaración, al entender que se trata de un comentario de bar que no se sostiene por ningún tipo de indicio.

Desde el 12 de enero se están realizando varias batidas sin éxito en búsqueda de la joven desaparecida. Y actualmente, la Guardia Civil está realizando inmersiones para buscar cualquier rastro de Esther López en el río Duero al igual que en varios pozos de la zona.

Contradicciones en las declaraciones del segundo investigado

Por otra parte, los investigadores de la desaparición de Esther López han hallado contradicciones en el relato del segundo hombre al que se está investigando.

Este segundo investigado es el último amigo que vio a López justo antes de desaparecer, la noche del 12 de enero. Sin embargo, sus declaraciones ante la Guardia Civil no coinciden con la geolocalización de su teléfono móvil.